Fuerza Patria ve una polarización con Javier Milei en Neuquén tras confirmar su lista: «Dos modelos»

Fuerza Patria presentó en sociedad la lista de candidatos con la que disputará las tres bancas del Senado y las tres de Diputados que Neuquén pondrá en juego en las próximas elecciones del 26 de octubre.

El acto se realizó esta mañana de lunes, en la sede de La Bancaria en la capital neuquina. Allí se mostraron en conjunto los postulantes del espacio que componen el Partido Justicialista, el Frente y la Participación Neuquina (FyPN), el Partido Solidario y Libres del Sur.

La alianza, que terminó de definir su nómina el último fin de semana, llevará como primera candidata para la Cámara alta a la actual senadora Silvia Sapag, quien irá acompañada por el concejal de Chos Malal, Sebastián Villegas. Para Diputados, en tanto, la lista será encabezada por la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, con Fernando Pieroni y Mercedes Lamarca en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Fuerza Patria en Neuquén: «Con Milei, hay que defender lo obvio»

La referente universitaria, quien sorprendió al saltar del mundo académico al electoral, fue la primera en tomar la palabra. «Frenar la política antiderechos de Milei es una urgencia, pero recuperar la agenda del bienestar es una obligación«, empezó en su intervención.

Aseguró que en el actual contexto político, resulta necesario «defender lo obvio» y proteger «derechos que creíamos conquistados y ahora están siendo vulnerados». Planteó que, pese a la intención del actual Gobierno nacional, «no se puede volver preperonismo».

Respecto a la decisión de competir en estas elecciones, dijo que se vio convencida por el rol del Congreso que «hoy está siendo el único poder que puede frenar un régimen de gobierno como al que Milei nos está llevando«.

También hizo alusión al lema de La Neuquinidad, nombre que lleva el partido del gobernador Rolando Figueroa, y dijo que «no es exclusiva del partido oficial o del Gobierno», porque «cuando defendemos la universidad, también defendemos la neuquinidad».

«No queremos una casa linda en un barrio feo, queremos casas lindas en barrios lindos, en una Argentina donde todos tengamos casas lindas», sumó antes de considerar necesario dejar la «lógica sectaria».

Tras ella fue el turno de Sapag, quien consideró que la campaña representará un «tremendo desafío» en un momento que es «sumamente difícil para nuestro país» y en el que «nuestra líder Cristina (Kirchner) está presa».

Las candidatas de Fuerza Patria. Foto: Cecilia Maletti.

La senadora apuntó contra Javier Milei, al que definió como «un títere de los grupos económicos», que lleva adelante una gestión «grotesca y grosera».

«No es fácil ser candidato ahora. Pero no saben lo que es el peronismo, al que quieren exterminar. Se van a encontrar con nosotras», agregó la dirigente que buscará renovar su banca en el Senado.

Contó que si bien en un primer momento pensó en «descansar» luego de dejar su senaduría, se decidió por continuar en el ruedo político porque «no se puede dejar la militancia cuando una fue educada en la política de la resistencia».

Oscar Parrilli: «La incorporación de Beatriz Gentile nos da una potencia que no teníamos»

La presentación, además de los candidatos, reunió a varios dirigentes del peronismo y el progresismo de la provincia, como el senador Oscar Parrilli, el diputado nacional Pablo Todero y los diputados neuquinos que representan al sector en la Legislatura: Darío Martínez, Lorena Parrilli y Darío Peralta.

Oscar Parrilli habló del panorama electoral. Foto: Cecilia Maletti.

Entre los presentes también estuvieron el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, y el dirigente de Libres del Sur, Jesús Escobar.

La de Oscar Parrilli será una de las bancas de Neuquén cuyo ocupante cambiará en diciembre, ya que el exsecretario general de la Presidencia decidió no postularse en este turno electoral.

Consultado por Diario RÍO NEGRO, destacó como «muy importante el acuerdo» logrado en la escena local. Sostuvo que desde Fuerza Patria se presentaron «dos candidatas de fuste» y remarcó la «incorporación» de Gentile, al darle «una potencia a está fórmula que no teníamos antes».

El exfuncionario de Cristina Kirchner indicó que, tanto en la provincia como a nivel nacional, «van a estar los dos modelos«. Por un lado, el que «propone Milei, que ha llegado a encarcelar a la principal dirigente política del país». Por el otro, «el que representa el peronismo y significa trabajo, mejora salarial y federalismo».

Añadió, en línea con lo anterior, que esos «serán los modelos que se van poner en pugna en Neuquén», ya que las de octubre «no son unas elecciones provinciales, por lo que no se valora aquí al gobierno de la provincia«.