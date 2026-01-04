Pablo Cervi cruzó a Cristina Kirchner por su comunicado sobre Venezuela: «Defienden a un régimen autoritario»

Siguen las repercusiones en Argentina por el operativo del gobierno de Donald Trump que terminó con la captura de Nicolás Maduro. La expresidenta, Cristina Kirchner, emitió un comunicado con fuertes críticas a la intervención estadounidense en Venezuela. Desde La Libertad Avanza, la respuesta estuvo por parte de un senador de Neuquén: «Defienden a un régimen autoritario».

El exdiputado radical y ahora integrante de la Cámara alta por el oficialismo, Pablo Cervi, emitió un comunicado de respuesta a los cuestionamientos de Cristina Kirchner a la política estadounidense.

Según Cervi, la exmandataria puso el foco en una supuesta violación al Derecho Internacional y a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y que el objetivo de la Casa Blanca es el petróleo venezolano; y relativizó el gobierno de Maduro.

“Hablan de soberanía, pero callaron mientras en Venezuela se anulaban elecciones, se encarcelaban opositores y millones huían del país. No defienden al pueblo: defienden a un régimen autoritario. Cuando caen las dictaduras, los que las relativizaron quedan del lado equivocado de la historia”, sentenció Cervi.

Asimismo, señaló que no es casualidad que «a algunos les duela cuando cae un régimen autoritario» y enfatizó que el límite se cruzó cuando «un poder sin controles convirtió al Estado en una maquinaria de miedo, hambre y represión”.

“El kirchnerismo no defiende al pueblo venezolano. Defiende a un régimen que destruyó la democracia y se sostuvo a fuerza de violencia y propaganda”, añadió.

Qué dijo Cristina Kirchner sobre el operativo de EE.UU en Venezuela

Desde el Sanatorio Otamendi y a través de sus redes sociales, Cristina Kirchner manifestó que, más allá de los posicionamientos ante el gobierno de Nicolás Maduro, «nadie puede negar» que la administración de Trump «volvió a cruzar un límite» con el operativo del sábado a la madrugada.

La titular del PJ rechazó la «violación a la Carta de Naciones Unidas (ONU), del Derecho Internacional y del más elemental sentido común» ante la «absoluta ilegalidad e ilegitimidad del secuestro (literal) de un presidente y su esposa en su propio país».

Además, Kirchner sumó que el operativo produjo «la muerte de numerosas personas» y generó un «escenario de alta inestabilidad en el país agredido».

Por otra parte, acotó que implica un «peligroso antecedente» en materia geopolítica ya que «habilitaría cualquier acto de violación de soberanía política, apropiación territorial o de recursos por parte de cualquier potencia con poderío económico y militar sobre países más débiles».

Por último, criticó que la operación de Donald Trump no busca establecer un gobierno democrático en la República de Venezuela, ni la lucha contra el narcotráfico, sino «apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta».