Pablo Cervi explicó por qué se abstuvieron en Diputados en la votación del reemplazo de Massa

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Cervi, se abstuvo ayer en la votación que aceptó la renuncia de Sergio Massa y designó como nueva presidenta de la Cámara Baja a Cecilia Moreau, con la intención de no obstaculizar la elección del oficialismo pero también marcar que «no había nada que festejar». Así lo explicó esta mañana en diálogo con Vos A Diario, por RN Radio, donde también anticipó su visión sobre el nuevo ministro de Economía de la Nación y las medidas que se esperan.

«Lo que se acordó dentro del interbloque fue una postura de todos que fue de abstenernos. Es un resolte del oficialismo designar al presidente de la Cámara», aclaró el legislador radical, aunque criticó que lo que se vio en el recinto «pareció que fue una fiesta cuando la realidad es que una crisis política desembocó en que tenga que asumir Massa como ministro o superministro».

«Entendíamos que no había nada que festejar y también no poner palos en la rueda a lo que viene siendo una regla no escrita de que el oficialismo sea quien ocupe la presidencia», apuntó.

Respecto de la posibilidad de que la gestión del tigrense avance en una devaluación, Cervi consideró que «la devalaución ya ocurrió», a partir de que el dólar MEP y el contado con liqui «que son los oficiales donde se puede resguardar valor, superaron los 300 pesos». «Muchos insumos o productos están más con esos dólares que con el oficial», evaluó.

También pidió ver cómo se mantiene un tipo de cambio competitivo para las exportaciones y para que entren las divisas necesarias, especialmente, para importar energía.

«Soy optimista por naturaleza, pero por la complejidad que ha tomado esto y que vamos viendo, uno no duda que quienes asuman sepan lo que hay que hacer, pero después chocan con las cuestiones políticas y las diferencias que hay con la coalición gobernante», analizó Cervi.

Dijo que «hay un sector que piensa que, para manteer el caudal en las elecciones, hay que hacer populismo, repartir recursos y eso colisiona con las posibilidades de que el país se acomode».

Massa, con apoyo empresario y capacidad de acuerdos

El diputado Cervi insistió con que «es importante que haya un convencimiento de hacia dónde ir, algo que no hemos visto todavía», aunque destacó la pericia de Massa para construir acuerdos.

«Creo que tiene apoyos empresarios, de sectores económicos, porque se entiende que la realidad del país es muy difícil», sostuvo.

Recordó que, políticamente, «Massa ha ido con varios vaivenes, pero en la Cámara de Diputados ha tenido un rol importante en la posibilidad de construir algunos consensos como en el del FMI que fue un punto de inflexión».

«Hay una cierta expectativa de que pueda lograrlo también en esta coalición gobernante porque primero necesitan lograr consensos en el Frente de Todos de qué hay que hacer», evaluó.

