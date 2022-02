Pablo Moyano amenazó al Gobierno nacional con «reventar la Plaza de Mayo»

“Los trabajadores no se agarraron el covid en un viaje al interior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores”, amenazó Pablo Moyano durante la protesta que incluyó un bloqueo al tránsito y a la circulación del Metrobus.

Frente al ministerio de Salud y con una clara postura de enfrentamiento con el Gobierno nacional, el líder de Camioneros mostró su enojo con dos ministros.

Camioneros le exige al Gobierno que prorrogue el decreto que obligaba a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) a cubrir a los trabajadores en caso de contraer coronavirus, y que expiró el 31 de diciembre pasado. Este jueves las negociaciones habían fracasado y Moyano concretó la protesta este viernes ante la cartera que conduce Carla Vizzotti.

Moyano cargó directamente contra la ministra de Salud y contra el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. “Si no tenemos respuestas, el jueves que viene vamos a ir miles y miles a la Plaza de Mayo para decirle al compañero (Alberto) Fernández…. alguien dijo ‘hay funcionarios que no funcionan”: y estos tipos son los que se cagan en los laburantes”, lanzó el sindicalista.

En el Gobierno nacional sostienen que la continuidad de la atención médica por Covid no está puesta en duda y que el empleado que se haya contagiado sigue cubierto por la ART. Sin embargo, aclaran que, a diferencia del inicio de la pandemia y como ocurre con cualquier otra enfermedad, a partir del 1° de enero el trabajador debe pasar por una comisión médica.