Para exportar gas limpio, Vaca Muerta deberá financiar el campo y los bosques

Hablar de contaminación para el complejo hidrocarburífero es como el cuento de Julio Llinás: De eso no se habla. Para contrarrestar se destacan las “bondades” económicas que tiene su desarrollo y la comparan con la nada.

La Provincia desde 1918 tiene una suerte de licencia social -no formalmente- casi por obligación que permite ese desarrollo a cambio de lo que con disimulo se denomina “pasivo ambiental”. Lo que no es otra cosa que una zona de sacrificio frente a la que ahora se busca compensar mediante la adquisición de una neutralidad. Hasta que se permita el uso de combustibles fósiles habrá la opción de conseguir ese tono verde que puede compensar la emisión de carbono que es inherente a la fuente no renovable.

El tema se debatió en las jornadas Vaca Muerta Net Zero, realizadas en el Centro Cultural de Cutral Co José Rioseco en la que se presentaron disertaciones que corrieron el velo a este mercado que parece en ciernes para Neuquén y en la que se presentaron los protagonistas y antagonistas en el tema.

El ministro de Infraestructura, Rubén Etcheverry, afirmó que “el cambio climático es un axioma, no estamos en condiciones de comprobarlo”. Subrayó la necesidad de trabajar conjuntamente para alcanzar un gas net zero, destacando que Argentina tiene la capacidad de capturar carbono gracias a sus vastos campos.

Además, señaló que la inteligencia artificial representa una nueva preocupación debido al aumento de emisiones por los centros de datos.

“La mayor potencia informática aumentó un 48% la emisión respecto del 2019”, explicó, y advirtió que cada imagen generada por la inteligencia artificial emite 1.000 gramos de carbono.

Etcheverry también mencionó que la quema de gas, una importante fuente de emisiones, experimentó un aumento significativo en 2023.

Enfatizó las oportunidades económicas de utilizar el gas de venteo para la minería de criptomonedas y la potencialidad de Argentina para ser un proveedor de gas neutro en carbono, especialmente para mercados internacionales interesados en la sostenibilidad.

Andrés Costamagna, coordinador de la comisión de Sostenibilidad y Agricultura Familiar de la Sociedad Rural Argentina, expuso sobre la importancia del campo argentino en la solución al cambio climático.

“El campo es más que campo, va a ser la solución al cambio climático global”, afirmó.

Costamagna explicó que la comisión de sostenibilidad, iniciada hace dos años y medio, está trabajando en un registro privado de carbono cualicuantitativo, similar al registro de pedigrí para razas bovinas. Este registro incluirá no solo la tonelada de carbono, sino también aspectos relacionados con el bienestar animal y las buenas prácticas agrícolas.

Además, destacó que “el sistema productivo nos da la potencialidad de un tercio”, refiriéndose a la capacidad de los establecimientos agrícolas de capturar carbono.

El potencial de la zona forestada

Eddie O’Durnin, de la mesa argentina de carbono forestal, destacó que el mercado de carbono en Argentina tiene un gran potencial, aunque actualmente cuenta con pocos proyectos activos.

Señaló que “hay una posibilidad muy grande y tenemos que encontrar los mecanismos para traerlas a Vaca Muerta”.

O’Durnin mencionó que la mesa de carbono forestal ha certificado unas 400 mil hectáreas con proyectos en desarrollo, lo que equivale a dos veces el bosque perdido en 2022 en el país. Resaltó la capacidad de capturar carbono del sector forestal y agrícola, indicando que si se utilizara toda la superficie forestada para capturar carbono, se podría generar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares anuales.

En las jornadas se pusieron de relieve iniciativas como la que impulsó el gobierno de Neuquén con una de las empresas explotadoras de Vaca Muerta para mejorar las condiciones del bosque artificial en el norte de Neuquén.

Se mencionaron las características que tiene hoy el mercado voluntario de compra de carbono para llegar a la neutralidad y quedó en el ambiente que la intención del gobernador Rolando Figueroa es la de priorizar los bosques neuquinos para neutralizar las emisiones de carbono, un negocio que todavía está en su nacimiento pero que tiene mucho potencial.

Una experiencia con el bosque de Huinganco

El gobernador Rolando Figueroa contó que se está trabajando con “la compensación de nuestros bosques en el norte” y que “específicamente empezamos con la empresa Vista en un convenio. Ahora se han sumado otras operadoras”.

“Tenemos que trabajar con los primeros bosques comunales en Huiganco, pero también vamos a ir sobre Manzano Amargo y distintos bosques implantados para poder lograr este tipo de compensaciones”, aseveró.

Sobre la necesidad de “poder monetizar nuestro subsuelo”, manifestó que existe una ventana de entre 30 y 40 años para poder comercializar el petróleo y el gas.

“Tenemos que monetizar todo rápidamente, porque si no lo vamos a perder”, dijo y consideró que es un desafío para su gestión de gobierno “ver cómo monetizamos nuestro subsuelo” teniendo en cuenta “dos premisas fundamentales”, que son la necesidad de brindar el servicio de gas a todos los rincones de la provincia y el cuidado del medio ambiente.

“Después de tantos años de explotación petrolera, me parece que merece un aplauso esta iniciativa”, indicó el jefe comunal dela ciudad anfitriona del encuentro medioambiental, Ramón Rioseco.

Expresó: “Nos merecemos un mundo mejor, un mundo que todos los cuidemos. Por supuesto requiere inversión, pero que se hace sustentable y eso es lo que estamos pensando en nuestra comunidad”. Mencionó el parque solar local.

Un negocio de miles de millones de dólares

En el planeta existen más de 12.000 proyectos de captura de carbono y sólo el 6 % son del sector de la agricultura, bosques y usos del suelo, precisó Eddie O’Durnin de la mesa de carbono forestal donde participan unas 45 instituciones y personas.

En el 2021 y 2022, este sector comercializó el 46% de todo el volumen de transacciones del mercado voluntario.

El valor de los mercados voluntarios desde 2005 que tienen datos hasta el 2023 es de más de 10,8 mil millones de dólares.

“Hay unos 170 tipos de bonos de carbono y nosotros trabajamos en soluciones basadas en la naturaleza, reforestación y manejo del suelo«, contó.

El año pasado, la forestación movió el 68% del carbono del mundo y la agricultura el 24 %.