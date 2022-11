Para Pechen, el problema más grande del MPN es un «bribón que solo busca juntar votos»

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) se reunió para firmar un compromiso que puso el blanco en los partidos nacionales, como es tradición de su narrativa. Al final, hubo foto grupal de demostración de fuerza con las listas Azul y Azul y Blanca, y declaraciones de los referentes. La candidata a vicegobernadora, Ana Pechen, afirmó: «el problema más serio que tenemos es que algún bribón que solo busca juntar votos, junta lo que viene y le abre la puerta a esa gente que quiere llevarse lo nuestro, que viene por Vaca Muerta.»

“Compromiso para que Neuquén esté primero, siempre” es el título del documento que firmaron, en versión gigante. Koopmann estampó su sello bajo la mirada cercana de su compañera de fórmula, del gobernador Omar Gutiérrez y del exgobernador Jorge Sapag.

«Vamos a mejorar las cosas en las que nos hayamos equivocado y haremos aquellas que aún no hemos realizado», prometió el candidato en el acto. Remarcó que sus ejes serán la defensa del federalismo, la justicia social, la autonomía política, la independencia económica y la libertad.

El acto se realizó luego del lanzamiento de la fórmula Rolando Figueroa – Gloria Ruiz para la gobernación. El candidato aprovechó la ocasión para arengar a sus seguidores: «cuando ellos quieran que pongan la fecha de la elección. Nosotros estamos ya preparados».

Hasta el momento, esa fecha no fue anunciada por Gutiérrez, aunque los trascendidos aseguran que será durante los primeros meses del 2023.

El texto completo del compromiso:

“Compromiso para que Neuquén esté primero, siempre”

Hoy venimos a ratificar nuestro compromiso con la historia de nuestro partido y con cada familia neuquina, teniendo como principal bandera la defensa de Neuquén y de los intereses de cada uno de sus habitantes, frente a la indiferencia, los atropellos y el olvido de los gobiernos nacionales, cualquiera sea el lado de la grieta en que se encuentren.

Nuestra provincia ha sido y es tierra de progreso y oportunidades, y si hemos podido mantenernos por la senda del desarrollo, a pesar de los vaivenes de la economía nacional y los efectos devastadores de la inflación, es justamente porque siempre mantuvimos la independencia frente a los mandatos políticos de Buenos Aires y los partidos nacionales.

No podemos permitir que la crisis que vive nuestro país por causa de las malas gestiones de los partidos nacionales se instale en Neuquén. Tenemos que cuidar lo que hemos logrado juntos.

Quienes representamos con mucho orgullo los principios fundacionales del Movimiento Popular Neuquino, sabemos que hoy Neuquén es el motor energético del país y eso lo logramos gracias al desarrollo de Vaca Muerta, impulsado durante las gestiones provinciales de gobierno encabezadas por nuestro partido.

Ahora se abre una nueva etapa en Neuquén, en la cual trabajaremos junto a Marcos Koopmann y Ana Pechen en todos los rincones de la provincia, para que los recursos del gas y el petróleo de Vaca Muerta lleguen a cada familia neuquina, para que se conviertan en mejor educación, mejor salud, más empleos, más servicios, más seguridad, en mayores posibilidades de acceso a la tierra y a la vivienda, en ampliación de nuestra matriz productiva. En síntesis, en un mejor futuro para nuestros hijos y nuestros nietos.

Las listas Azul y Azul y Blanca se unieron para la foto de apoyo a Koppmann y Pechen.

Tenemos muy en claro que a los partidos nacionales y a sus aliados locales solamente les interesan las riquezas de Neuquén para tener recursos baratos en Buenos Aires. A ellos no les preocupa el futuro de los habitantes de nuestra provincia. No les quita el sueño que puedan vivir mejor. Ellos vienen para llevarse los recursos que le pertenecen a las familias neuquinas. Y no se lo vamos a permitir.

Es ahí donde el Movimiento Popular Neuquino, con la fortaleza y las convicciones que nos legaron nuestros pioneros, estará para defender a nuestra provincia. Con nueva ideas para afrontar los nuevos desafíos que tenemos por delante; pero con los principios de siempre, para defender el federalismo, la justicia social, la autonomía política, la independencia económica y la libertad.

Vamos a consolidar lo que hemos logrado juntos, porque esa será la base para enfrentar los nuevos desafíos que tendremos. Pero también vamos a mejorar las cosas en las que nos hayamos equivocado y haremos aquellas que aún no hemos realizado. Y vamos a hacerlo con la ayuda de todos los que aman en serio a Neuquén, escuchando a cada familia, golpeando puerta por puerta, yendo a cada ciudad, pueblo y paraje, porque estamos convencidos de que escuchar es el primer paso para comenzar a resolver un problema.

Asumimos y firmamos ese compromiso con cada familia neuquina.