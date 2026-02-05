Paritarias en Río Negro: se inició la reunión de la Mesa de la Función Pública con ATE y UPCN

El secretario General de ATE, Rodrigo Vicente; y la secretaria Gremial de UPCN, Mónica Miranda participan en el encuentro de la Mesa de la Función Pública que preside Tania Lastra donde esperan recibir la nueva propuesta salarial anticipada ayer por el gobernador Alberto Weretilneck en Bariloche.

Tras el rechazo gremial a la propuesta inicial de suba salarial de acuerdo al IPC Viedma el mandatario señaló que «escuchamos a los gremios» y adelantó una nueva oferta para todos los escalafones de la administración pública.



El mandatario dijo que los representantes oficiales presentarán «cuatro propuestas distintas» y enumeró: «Va a tener IPC por un lado para los próximos cuatro meses; un reconocimiento del año 2025; el pago de indumentaria y la ayuda escolar».

En paralelo al encuentro en la Función Pública UPCN reunió a su Comisión Directiva y a la Comisión Asesora en el predio sindical ubicado a la vera de la ruta Provincial N° 1, presidido por Juan Carlos Scalesi, para analizar la situación salarial actual y a la espera de la nueva propuesta que acerque el gobierno.

Por otra parte, Asspur realiza otra jornada de «visibilización» de sus reclamos en los distintos hospitales y, en Viedma, esperaba el acompañamiento de dirigentes y afiliados de Unter.