Paritaria de estatales en Río Negro: el Gobierno ofertó un bono de $250 mil para compensar el 2025

Luego de un cuarto intermedio, el Gobierno de Río Negro oficializó su oferta en la paritaria con estatales. Como había anticipado el mandatario Alberto Weretilneck, se propuso una compensación del año 2025 con una suma fija $250.000.

La provincia reanudó la negociación salarial con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) este jueves.

En horas de la tarde, se confirmó que la oferta incluye una actualización cuatrimestral por un promedio entre el Índice de Precios dal Consumidor (IPC) nacional y el de Viedma.

La misma se liquidaría de forma bilestral en febrero y abril. «De esta manera, los estatales recibirían con el pago de los haberes de febrero, una actualización igual a la evolución de precios registrada en diciembre y enero. Y con el pago de los haberes de abril, un aumento igual a la inflación de febrero y marzo», sintetizaron desde el Gobierno.

Además, para corregir el atraso salarial del año 2025, ofertaron una suma fija de $250.000, que se abonará en dos pagos de $125.000 los próximos 20 de febrero y 20 de marzo.

Por último, propusieron elevar la Indumentaria a $250.000 en dos pagos de $125.000 (el 17 de abril y el 18 de mayo), y subir la Ayuda Escolar por hijo a $80.000 en los haberes de febrero.

Desde el sindicato informaron que este viernes 6 se realizará un plenario a partir de las 10.30 para que las 13 seccionales definan si aceptan la propuesta.

«De todas maneras estamos frente a un esquema en que la variable para discutir salario, después de mucho tiempo, dejan de ser los ingresos de la provincia para adoptar el IPC y esto es un avance significativo», dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

Asimismo, el gremio solicitó una reunión para debatir las recategorizaciones, pidió el pase a planta permanente de un grupo de trabajadores no regularizados y reclamó por el aumento de asignaciones familiares.

UPCN rechazó la oferta del Gobierno de Río Negro

Desde UPCN ya definieron que rechazan la oferta paritaria del gobierno de Alberto Weretilneck de forma unánime.

«Exigimos que cualquier suma se incorpore al sueldo y se tome como base de cálculo para los aumentos futuros. No permitiremos que se licúe nuestro poder adquisitivo con sumas ‘por única vez'», apuntaron sobre la suma de $250.000.

Desde la comisión conducida por Juan Carlos Scalesi sostuvieron que no aceptarán «acuerdos preliminares que el ejecutivo pretenda cerrar con otra organización sindical».