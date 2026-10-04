Parque Industrial Capital: 600 empresas ya se inscribieron y el municipio lanza la venta de lotes

La Municipalidad de Neuquén lanzará la venta de lotes en el Parque Industrial Capital, el predio de 1.000 hectáreas sobre la Ruta 67 que se perfila como el más grande de la Patagonia. Así lo adelantó Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica de la comuna, en declaraciones al diario Río Negro.

Según explicó, el empadronamiento virtual ya reunió a 600 empresas. De ese total, el 60% proyecta abrir una sucursal o ampliar su capacidad instalada, un dato que el funcionario calificó como un crecimiento importante. Unas 400 son pymes, y todas las inscriptas son neuquinas, con domicilio y licencia comercial en la ciudad desde hace tiempo.

«La intención es que todos puedan comprar», sostuvo Contardi, quien aseguró que el precio será accesible y que las condiciones de pago también resultarán atractivas, en especial para las pymes. Remarcó además que se trata del parque industrial más grande de la Patagonia y del mayor proyecto público-privado de la región.

Fuerte presencia metalmecánica

El funcionario destacó la diversidad de rubros anotados, con fuerte presencia de la actividad metalmecánica, un sector cuyo crecimiento consideró clave. Según estimó, hay alrededor de 100 empresas de ese rubro.

Para Contardi, la confianza de los inversores se apoya en tres factores: el cumplimiento de las obras prometidas por la gestión municipal, la presentación conjunta del proyecto por parte del gobernador y el intendente, y los beneficios fiscales del programa Invierta Neuquén, que se suman a los que establece la ordenanza municipal.

Aseguró que la iniciativa tiene todos los servicios previstos y una ubicación acorde a las necesidades logísticas.

El parque contará con un régimen especial y una ordenanza que garantizará estabilidad jurídica y fiscal por diez años. Según el funcionario, el esquema de tasas municipales será el mejor del país y superará incluso al RIGI nacional. El sistema de adjudicación premiará la celeridad constructiva: tendrán prioridad y mayores ventajas fiscales las firmas que inicien las obras civiles de inmediato.

La inversión total estimada es de 100 millones de dólares, bajo un esquema compartido entre el sector público y los desarrolladores privados. «Las obras municipales ya empezaron», afirmó Contardi, y precisó que algunas tareas, en particular las estaciones transformadoras, se harán junto con la Provincia y CALF.