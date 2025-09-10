Pasaportes defectuosos: JSRN pidió informes al Gobierno por los miles de documentos mal impresos

La polémica por los pasaportes defectuosos llegó al Senado. La representante de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Mónica Silva, presentó un pedido de informes al Ejecutivo para conocer los detalles sobre la emisión de más de 200 mil documentos mal impresos y el costo que implicará para el Estado reemplazarlos.

El reclamo por los pasaportes llegó con siete puntos de exigencias clave

En su presentación, Silva sostuvo que se trata de “una pérdida varias veces millonaria porque el número de pasaportes mal hechos supera los 200.000” y aseguró que espera “recibir respuesta” a la brevedad. El planteo fue elevado a través de un Proyecto de Comunicación ingresado en la Cámara alta.

La senadora pidió información precisa sobre los períodos y las delegaciones en que fueron distribuidos los documentos defectuosos. Además, reclamó conocer las causas técnicas del error y qué medidas de control se aplicaron antes de que los pasaportes salieran de circulación.

Reclaman detalles sobre los costos de reposición para el Estado.

Según fundamentó, “resulta indispensable contar con información clara y detallada sobre: las causas técnicas del error; la cantidad de documentos comprometidos; los períodos de emisión y las delegaciones involucradas; las medidas de control aplicadas; los mecanismos de reemplazo implementados; el costo económico que significa esta falla para el erario público; y las acciones legales o contractuales iniciadas contra la empresa proveedora”.

Qué se sabe sobre el reemplazo de los pasaportes mal impresos

La senadora exigió también que se detalle “cuál fue el procedimiento de control de calidad aplicado antes de su distribución y por qué no se detectó la falla con anterioridad”.

Dado esto, pidió especificar cuáles son las medidas adoptadas para identificar y reemplazar los pasaportes defectuosos tanto en el país como en el exterior.

Otra de las inquietudes apunta a conocer de qué manera se notificó a los ciudadanos afectados y qué mecanismos de compensación se prevén para quienes hayan tenido que afrontar el problema.

Pasaportes mal impresos: exigen saber quién es el proveedor responsable del error

Silva fue más allá y solicitó que se informe si el proveedor responsable del material defectuoso fue sancionado. Reclamó que se precise si “se exigieron al proveedor responsable por los perjuicios ocasionados, y quién es el proveedor del material defectuoso”.

Finalmente, la legisladora demandó información sobre las medidas adoptadas “para evitar que se repitan fallas de esta naturaleza en la emisión de documentos oficiales”.