Pasaportes defectuosos: dónde conseguir el documento en el acto si tenés un viaje urgente

Si tenés un pasaporte de la serie AAL y un viaje urgente programado para los próximos días, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) te ofrece una solución rápida y gratuita: la reposición inmediata de tu documento. Ante la detección de una falla en la tinta de seguridad en miles de pasaportes, el organismo activó un operativo especial para evitar inconvenientes migratorios. Los detalles en esta nota.

Dónde conseguir un pasaporte nuevo gratis en el acto si tenés un viaje urgente

Ante la problemática que surgió por los pasaportes defectuosos, el primer paso es verificar si el documento está dentro de las tandas potencialmente afectadas. Podés hacerlo de forma sencilla enviando un mensaje al chatbot oficial de Renaper por WhatsApp al +54 9 11 5126-1789. El sistema te informará si tu documento requiere revisión.

Si tu pasaporte arroja una “observación” en la verificación de WhatsApp y tenés que viajar en los próximos 7 días, podés acercarte —incluso el mismo día del vuelo— a los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados en aeropuertos y en la terminal fluvial de Buquebus. Allí, el trámite de verificación y, de ser necesario, la reposición del pasaporte se realiza en el acto y de manera gratuita, demorando entre 2 y 6 horas. Los centros habilitados son:

CABA – Aeroparque Jorge Newbery: Todos los días, las 24 hs.

Todos los días, las 24 hs. EZEIZA – Ministro Pistarini: Todos los días, las 24 hs.

Todos los días, las 24 hs. MENDOZA – Gobernador Francisco Gabrielli “El Plumerillo»: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs. CÓRDOBA – Ingeniero Ambrosio Taravella: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs. ROSARIO – Internacional Islas Malvinas: Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs.

Lunes a viernes de 8 a 20 hs / Sábados y domingos de 9 a 19 hs. SALTA – General Martín Miguel de Güemes: Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

Lunes a viernes de 8 a 14 hs. CABA – Buquebus: De lunes a viernes de 8 a 20h. Sábados, domingos y feriados de 09 a 19h.

Para quienes no tienen un viaje inmediato, pero desean revisar su pasaporte, pueden hacerlo en el Centro de Documentación Rápida (CDR) Paseo Colón – Av. Paseo Colón 1093, CABA, o en el Registro Civil más cercano a su domicilio en el interior del país.

