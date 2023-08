PASO 2023: qué pasó en la escuela en la que asistía Morena, la nena de 11 años asesinada en Lanús

La escuela de Morena Domínguez no abrió sus puertas este domingo en las PASO. Foto gentileza

El crimen de Morena Domínguez, la nena que murió esta semana luego de ser víctima de motochorros, modificó la organización de estas PASO en Lanús. La institución a la que asistía la pequeña de 11 años decidió no abrir sus puertas este domingo, lo que generó importantes demoras y mucho malestar.

Las autoridades de mesa debieron ser trasladados desde la escuela Almafuerte N° 60, hasta la escuela 504. El cambio provocó importantes demoras.

Recién una hora y media después del comienzo de los comicios todas las mesas fueron habilitadas. Hubo enojo de varios votantes que se enteraron del cambio cuando llegaron al Almafuerte y se encontraron con un cartelito en la puerta que informaba que debían trasladarse a otro establecimiento educativo.

«Las mesas 658/659/660/661/662/663/664/665/666 y 667 asignadas a este establecimiento se trasladaron a la escuela especial N° 504, sita en la calle Coronel Molinedo 1910. Disculpen las molestias ocasionadas«, informaron desde el establecimiento.

El crimen de Morena y las PASO 2023: La fila, el dolor y la bronca

La cola sobre la calle Molinedo al 1900 estuvo repleta de gente desde las 8 de la mañana; pero no se pudo pasar a votar hasta pasadas las 9 de la mañana. Los vecinos que se movilizaron temprano para ejercer su derecho ciudadano tuvieron que esperar y comentaron su parecer sobre lo ocurrido en la previa a las elecciones.

“La verdad es que no iba a venir, vengo a votar por respeto. Me afectó mucho lo que pasó. Nosotros vivimos acá, mi hijo menor tiene 14 años, ¿me entendés?”, comentó una vecina en referencia a lo ocurrido a comienzos de semana.

En ese “¿me entendés?” no hace falta que diga mucho más: ¿Podría haber sido su hijo? Pero claro. Que te maten a las 7.30 de la mañana, camino al colegio y a las piñas: y no, no hay forma de que le entre esa variable en la cabeza», agregó.

“Yo voto confundida más que enojada, porque no confío en nadie. Siento que vote a quien vote no me voy a sentir segura”, expresó otra joven de 19 años al ser consultada al respecto.

Sobre la vereda de la escuela quedaron los fondos de las velas derretidas, los globos blancos ya escuálidos. Los claveles cuelgan secos, ya no erguidos sino con la mirada hacia el suelo. Quedaron las fotos de Morena y los pedidos de Justicia: “Morena, perdón, no supimos protegerte”, dice uno.

Hay una combi que viene a cada rato a llevar a los electores a la escuela 504, luego del cambio último momento.

“Enojado vine a votar, más que triste. Todos dicen ‘que venga más policía’, mirá alrededor, ¿ves a algún policía? Ni siquiera hoy para quedar bien”, dijo otro vecino de Lanús. “Voy a votar igual porque es la única posibilidad de elegir algo, pero sin ganas. ¿Cómo puede ser que no se pueda salir a tomar un mate?”, cerró.

Con información de Clarín e Infobae