PASO 2023: una diputada de Chaco fue denunciada por agredir a una fiscal de Juntos por el Cambio

Una diputada de Chaco fue denunciada este domingo por haber golpeado a su sobrina de 15 años, quien oficiaba de fiscal de Juntos por el Cambio en una escuela de la localidad de Laguna Blanca. El hecho se registró apenas comenzaba el proceso electoral.

Se trata de Claudia Panzardi, quien se fue filmada ejerciendo la escena de violencia hacia su propia familiar.

Desde Juntos por el Cambio expresaron su repudio «a las actitudes violentas de la diputada Claudia Panzardi, en esta jornada democrática de las PASO nacionales«, tras un episodio ocurrido en Laguna Blanca, donde la legisladora justicialista fue denunciada por agredir físicamente a una fiscal de la oposición.

La diputada provincial Claudia Panzardi tuvo una fuerte discusión con Luis Chaparro, candidato.

«Desde horas tempranas, en este domingo, tomamos conocimiento de un lamentable hecho de violencia política en Laguna Blanca, por parte de la diputada provincial Claudia Panzardi quien abofeteó a una Fiscal de Mesa de Patricia Bullrich, argumentando que no podía ser Fiscal por ser menor de 18 años, y además, se trata en realidad de una sobrina de la Diputada. La Policía del Chaco intervino llevándose a la víctima a la Comisaría para que haga la denuncia. Sin embargo, la agresora sigue en la Escuela amedrentando a los Fiscales de Juntos por el Cambio», señalaron desde la coalición opositora.

La joven agredida tiene 15 años y figura en el padrón electoral, ya que cumple los 16 antes de las elecciones generales del 22 de octubre. Es decir, está habilitada para votar en los comicios de este año.

«Desde Juntos por el Cambio, rechazamos una vez más, estos hechos que perjudican a una jornada cívica y solo pretenden desalentar la participación ciudadana«, finalizaron.

La diputada de Chaco denunciada por agredir a una fiscal de Juntos por el Cambio negó las acusaciones

La dirigente de Unión por la Patria filmó una parte del hecho y publicó los videos en sus redes, en ellos se la escucha decir que quería denunciar lo ocurrido mientras lo trataba de «sinvergüenza».

«Es mentira«, respondió Panzardi al ser consultada por la prensa local.

«El señor Luis Chaparro (su cuñado y padre la fiscal agredida) me quiso matar en la escuela, está todo filmado. Tuve que empezar a filmar después de todo lo que me agredieron, él expuso a su hija y ahora están haciendo un falso testimonio y los de Juntos por el Cambio están con ellos«, señaló.

La Justicia electoral NO DA GARANTÍAS lamentablemente tampoco la Policía detiene a este personaje violento. hoy decido filmarlo y exponer su comportamiento porque instiga a su hija al desorden y a la violencia pic.twitter.com/DPrjz3v2wH — Claudia Lorena Panzardi (@clpanzardi) August 13, 2023

«Es una vergüenza, Chaparro me amenazó de muerte, me empujó, está todo en los videos. Me dijo ´hija de puta´, tiró a su hija al piso, hizo un escándalo, un acting también con la gente de Patricia Bullrich. Jamás la toqué, la abofeteé ni la tiré al piso, es mentira», señaló la candidata a intendente que al momento de la llamada aún no había denunciado el hecho ya que cumplía tareas en el proceso electoral.

«Tengo una chica herida a la que lastimaron, los del CER fueron los que agredieron pero JxC instigaban. Esto no puede seguir pasando, nos vienen a atacar acá en el pueblo aprovechando que salieron otras cuestiones. Es injusto, este hombre ejerció violencia de género, está filmado. La Policía no lo llevó preso, nadie hace nada. Por favor les pido, soy una persona, no puedo aguantar más tanta presión, tanto ataque permanente».