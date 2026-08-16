Rearmado en Casa Rosada: la fase de Karina Milei como «líder absoluta» y los puentes secretos para las elecciones 2027

Javier y Karina Milei reúnen a sus legisladores para redefinir la estrategia de la nueva etapa del Gobierno

El mapa de poder en el Poder Ejecutivo atraviesa una metamorfosis. Con un presidente, Javier Milei, enfocado casi de forma exclusiva en su proyección internacional y la macroeconomía —relegando la gestión diaria y las convocatorias masivas a la Quinta de Olivos—, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asumió el control político absoluto de la gestión.

El avance de «El Jefe» no es solo operativo: abarca desde la interlocución directa con figuras como Mauricio Macri hasta el liderazgo de las cumbres de Gabinete y el entrenamiento oratorio para consolidarse como la conductora territorial de La Libertad Avanza (LLA).

Según reveló una reconstrucción del portal Infobae, la hiperactividad política de Karina Milei responde a una señal de alerta encendida por las consultoras que monitorea el Gobierno. Ante el goteo de la imagen positiva de la gestión y la prudencia del mercado financiero de cara al año electoral, la Casa Rosada decidió torcer su estrategia de confrontación por un pragmatismo táctico.

La trastienda del «Gabinete Blue» y el filtro a las iniciativas

Para evitar nuevos tropiezos legislativos en el Congreso y ordenar el gabinete, la cúpula oficialista reestructuró la toma de decisiones:

Mesa política como «Gabinete Blue»: las reuniones de ministros tradicionales perdieron su dinámica de repaso de gestión. La verdadera rosca se trasladó a una mesa rotativa que encabeza el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

las reuniones de ministros tradicionales perdieron su dinámica de repaso de gestión. La verdadera rosca se trasladó a una mesa rotativa que encabeza el jefe de Gabinete, . Ceder para sobrevivir: para evitar frenos en el Parlamento, el Gobierno acordó destrabar proyectos de los bloques dialoguistas a cambio del apoyo en las reformas del Ejecutivo.

para evitar frenos en el Parlamento, el Gobierno acordó destrabar proyectos de los bloques dialoguistas a cambio del apoyo en las reformas del Ejecutivo. Filtro antisturzenegger: tras los contrapuntos con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ningún funcionario tiene luz verde para avanzar solo con la venia presidencial. Todas las iniciativas deben contar con el aval previo de la Mesa Política y de Karina Milei.

El esquema de prioridades en el Congreso y la duda del Presupuesto

Con el Presidente abocado a su mensaje por cadena nacional en el aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín y a su eventual viaje a los Juegos Suramericanos de Santa Fe, la Mesa Política fijó la hoja de ruta parlamentaria para el segundo semestre.

En primera instancia, se priorizarán las leyes con media sanción, buscando el tratamiento definitivo de las iniciativas que ya pasaron por una de las dos cámaras (como la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Inocencia Fiscal).

Luego, el foco estará puesto en el Presupuesto 2027. Aunque en Casa Rosada daban por hecha la presencia de Milei en el recinto para presentar la pauta presupuestaria —como ocurrió con el «déficit cero»—, el propio mandatario enmarcó esa posibilidad en duda.

Y por último, se avanzará en buscar la aprobación de la suspensión de las elecciones PASO como instrumento central para forzar negociaciones de cúpula con los gobernadores.