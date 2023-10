Patricia Bullrich anticipa que para el próximo debate estará «mejor» que ayer: los motivos

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó hoy su confianza en que, en el segundo debate, que se desarrollará el próximo domingo, estará «mejor» que ayer, cuando -dijo- le fue «difícil llevar adelante» su participación «con una gripe fuertísima» que la tuvo a «mal traer durante varios días».

Así lo expresó en declaraciones formuladas esta mañana a radio Continental al ser consultada sobre cómo se prepara para la segunda instancia del debate de candidatos presidenciales que, de acuerdo con lo establecido por ley, se realizará el domingo próximo, esta vez en la sede de la Facultad de Derecho de la UBA, en el barrio porteño de Recoleta.

En ese sentido, Patricia Bullrich afirmó que espera «estar mejor» porque ayer «estaba con una gripe muy fuerte».

«Fue difícil llevar adelante un debate con una gripe fuertísima. Me tuvo a mal traer durante varios días y eso es muy importante para poder concentrarse. Voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian«, sostuvo.

No obstante, y pese a hacer referencia a un cuadro gripal en un tramo de la entrevista, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio dijo haber se sentido «bien» en el debate y «con argumentos claros».

Además, se inscribió como un logro el hecho de que los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y La Libertad Avanza, Javier Milei, «intentaron polarizar y no pudieron».

Por otro lado, Bullrich sostuvo que, aunque Milei «prometió renovación», no es lo que está sucediendo «con sus aliados», y señaló que también «prometió dolarización», pero de eso «no habló salvo al final, tímidamente», durante el debate.

«Tenemos el coraje y el temperamento que hay que tener para hacer el cambio. Tenemos programa, equipo y poder político propio que va a garantizar el cambio que los argentinos están esperando», insistió Patricia Bullrich en sus declaraciones de esta mañana.

En tanto, aseguró que «nadie le cree a Milei» cuando asegura que ella es «más casta» que el dirigente del gremio gastronómico Luis Barrionuevo, aliado del libertario.

«Todo el mundo sabe mi carácter luchador, que me enfrenté al sindicalismo y los momentos difíciles y salí airosa de todas las gestiones en las que estuve. Cuando uno dice algo no creíble no hay que darle mucha importancia«, argumentó la exfuncionaria del macrismo y actual candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Bullrich también respondió el cuestionamiento que Massa le hizo ayer respecto de si planificaba echar a su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian, tal como pasó cuando éste fue presidente del Banco Central durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri.

«No le contesté porque me parece una estupidez. Yo soy Patricia Bullrich; Melconian nunca fue ministro de Economía; fue presidente del Banco Nación, y lo que hizo Macri es lo que hizo Macri. Si yo elegí un equipo, es para que ese equipo se quede», remarcó en la entrevista que concedió esta mañana.

Por otro lado, al referirse a otro de los puntos del debate, Patricia Bullrich aseguró que la dictadura militar en la Argentina «no es un tema de números» y que «matar ocho mil personas o 30 mil es una barbaridad».

De este modo, salió al cruce de las consideraciones del postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.

«No es un tema de números. La Argentina tuvo desaparecidos y brutalidades por parte de la dictadura, pero es hora de reconcomer a los muertos por las organizaciones armadas», insistió Bullrich en declaraciones a Radio Continental.

La exministra de Seguridad de Cambiemos afirmó que «matar ocho mil personas o 30 mil es una barbaridad», al igual que «haber tenido esa tragedia violenta en Argentina», por lo que consideró «importante el aprendizaje de Nunca Más a la violencia, al uso de la fuerza como forma de acción de organizaciones paramilitares o paraestatales o políticas» antes que «una discusión de números».