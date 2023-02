Patricia Bullrich mete presión en la interna de Juntos por el Cambio: «A mí no me baja nadie»

Alentada por varias encuestas que la posicionan por encima de Horacio Rodríguez Larreta -e incluso de Mauricio Macri-, Patricia Bullrich ratificó que sigue firme su candidatura por la presidencia y dejó una advertencia para los que especulan con el «factor unificador» de una postulación del expresidente.

«A mí no me baja nadie», tajante y sin vueltas, se pronunció la exministra de Seguridad de la Nación al ser consultada por sus ambiciones presidenciales durante una entrevista con A24.

«Si Macri juega el partido, ¿vos seguís anotada?», insistió su interlocutor y Bullrich volvió a retrucó nuevamente que no existía un factor que la haga desistir de su idea.

De todos modos, la presidenta del PRO aclaró que, a partir del clima de indecisión que genera el silencio de Macri, todavía no hay confirmaciones en la interna de la coalición. «Aún no sabemos qué decisión tomará Mauricio».

Sobre Macri y su favoritismo: «Que no incline la balanza»

En otro tramo de entrevista, Bullrich dijo que espera que, si Macri decida no presentarse en las elecciones PASO, «no incline la balanza» para ninguno de los miembros de Juntos por el Cambio (JxC) que van en busca de la presidencia.

La ex ministra consideró, por otra parte, que tiene «el carácter» para estar al frente del Gobierno, pero aclaró que el camino a la presidencia es largo.

«Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días; estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca», expresó.

Además, Bullrich volvió a arremeter contra el oficialismo y tuvo un análisis sobre la especulación que se generó en el Frente de Todos sobre la «proscripción» respecto a una posible candidatura de la vicepresidenta. «No doy nunca por muerto al kirchnerismo, pero creo que Cristina no se anima a presentarse, tiene miedo a perder».

Patricia Bullrich advirtió a la oposición sobre la «fortaleza» que tiene el gobernador Axel Kicillof

En cuanto a los referentes del oficialismo, consideró como «un candidato fuerte» al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

«Es lo más parecido a Cristina, un kirchnerista puro pero sin la imagen de corrupción que tiene la Vicepresidenta; hay que cuidarse de Kicillof, no nos tenemos que hacer los cancheros«, analizó.