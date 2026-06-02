Bullrich desafió a Karina Milei, ofreció su renuncia y abrió una nueva grieta en el oficialismo

Tras un fuerte gesto de autonomía que provocó un sismo dentro oficialismo, Patricia Bullrich le ofreció este martes a Javier Milei su renuncia como jefa del bloque de senadores libertarios. La exministra se puso a disposición del presidente luego de haberse desmarcado del pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego de una candidata a jueza por el parentesco con un periodista.

En una jornada plagada de versiones cruzadas, sospechas y especulaciones, Diario RÍO NEGRO pudo reconstruir que Bullrich le ofreció dar un paso al costado a Milei tras oponerse a dar marcha atrás con la postulación de María Verónica Michelli como jueza en La Plata porque es cuñada de Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción del diario La Nación.

En el entorno de Bullrich sostienen que no se trató de un desafío ni una ruptura con el Gobierno, sino, por el contrario, de un “signo de verticalidad”. Según esta versión, la legisladora habría dejado en claro que, si su postura configura un obstáculo para el Gobierno, estaría dispuesta a abandonar la presidencia de la bancada oficialista.

“Siempre la renuncia de un funcionario o jefe de bloque oficialista está a disposición del presidente, desde el primer día”, indicaron en el círculo íntimo de la exministra, en un intento de desdramatizar una interna que acumula capítulos. “Es de persona de bien presentar la renuncia”, afirmaron.

La tensión escaló el lunes, cuando Bullrich anunció en redes sociales que recurrirá a la “objeción de conciencia” para sostener la postulación de Michelli al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata. De esta manera, la senadora desacató a Karina Milei y dejó descolocado al resto del bloque libertario, que en su gran mayoría sigue órdenes de la secretaria general de Presidencia.

Bullrich explicó su decisión en el chat del bloque y, según algunos de sus integrantes, no volvió a referirse al tema. Una vez que regrese de Mendoza, adonde viajó para participar de un evento internacional sobre ciberseguridad, la senadora encabezará este miércoles una reunión de la bancada y participará de la reunión de Labor Parlamentaria donde se definirá si hay sesión el jueves y si tratan o no el caso Michelli.

El Ejecutivo había enviado su pliego al Senado a fines de marzo, pero dos meses después pidió retirarlo, cuando ya había obtenido dictamen favorable con nueve firmas. Aunque no hubo explicación alguna, se supo que la candidata es cuñada de Alconada Mon, quien investigó la supuesta estafa de la criptomoneda $LIBRA y la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las versiones sobre lo ocurrido varían según la fuente. En el sector de Karina Milei explican que la revisión final de los pliegos que se envían al Senado está a cargo de la Secretaría Legal y Técnica, un área orbitada por el asesor Santiago Caputo a través de María Ibarzábal Murphy. Además, sostienen que Bullrich organizó la audiencia pública con la candidata cuando todavía se debatía puertas adentro sobre la conveniencia o no de avanzar.

Si el pliego entrará o no en la sesión que Bullrich planea para el jueves se definirá en Labor Parlamentaria. En el Senado hay quienes creen que, en este contexto, lo mejor sería dejar a un lado el caso Michelli e incluso todo el paquete de pliegos (son alrededor de 70) para avanzar solo con los proyectos de inviolabilidad de la propiedad privada y acuerdo con holdouts.

Los votos para retirar el pliego, en principio, no están. Luego de que el PRO se pronunciara en contra, también lo hizo la UCR. La portavoz del radicalismo fue Carolina Losada, integrante de la Comisión de Acuerdos y una de las firmantes del dictamen a favor de Michelli.

“Hasta que no haya razones del Ejecutivo, es una candidata súper válida y muy formada. No encuentro razones para que no pueda ser jueza. Voy a votar en contra de retirar el pliego, y el bloque radical por completo va a votar de esa manera”, dijo Losada en declaraciones radiales.

En el peronismo mantienen el misterio. El tema judicial es delicado para la bancada liderada por José Mayans, que viene de sufrir una fuerte fractura con la prórroga del mandato del camarista Carlos Alberto Mahiques (14 votaron a favor y otros 11, los más identificados con Cristina Kirchner, lo rechazaron). Sobre Michelli, aún guardan silencio.

El as bajo la manga de Milei

El presidente tiene un último as bajo la manga si el Senado finalmente le da luz verde a Michelli: no firmar el decreto de nombramiento. Es el paso final que se requiere para que la designación se haga efectiva. Es decir que, hasta que Milei no convalide la decisión, la platense no podrá ocupar el cargo.

Según explicó el abogado constitucionalista Jorge Alberto Diegues, “en caso de que el Senado preste el acuerdo y el Ejecutivo decida no emitir el nombramiento, el procedimiento constitucional correcto es comunicarle al Senado mediante mensaje la decisión de no instrumentar el nombramiento y mandar a otro de los candidatos que figuran en la terna que le remitió el Consejo de la Magistratura”.

Hay un antecedente en ese sentido: en 2011, Cristina Kirchner propuso a Juan Manuel Yalj para la Cámara Federal de San Martín, Buenos Aires. El Senado prestó acuerdo, pero en el interin Yalj (que ya era juez) dictó una medida que disgustó a Cristina (ordenó arrestar a un sindicalista ferroviario). Por eso, la entonces presidenta no firmó el nombramiento y eligió a otro miembro de la terna (Alberto Lugones), quien fue avalado en la Cámara alta y hasta hoy ocupa el cargo.

Corresponsalía Buenos Aires.