Patricia Bullrich y el apoyo a Javier Milei: las 10 frases principales

La titular del PRO, Patricia Bullrich, se pronunció a favor de respaldar al libertario Javier Milei en el balotaje que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre contra Sergio Massa. Estas son las frases destacadas:

1- «El radicalismo tiene todo el derecho de tener libertad de acción, al igual que el PRO».

2- «Tenemos diferencias con Milei, pero tenemos la obligación de no ser neutrales»

Bullrich planteó hoy que «hay que aunar fuerzas para un objetivo superior» aunque admitió que con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, tienen «diferencias» que no ocultan.

«Estamos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa para la Argentina. Representamos parte de ese cambio y tenemos obligación de no ser neutrales«, subrayó, no obstante, Bullrich en conferencia de prensa acompañada por Luis Petri, en la que aclaró que no se presentan «en representación de sus partidos».

3- «Nos perdonamos mutuamente con Milei»

Patricia reveló que anoche se reunió con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, y que en ese marco se perdonaron «mutuamente» por los agravios y declaraciones que se realizaron durante la campaña.

«Ayer a la noche tuve un encuentro con Milei donde tuvimos una charla respecto a lo que habían sido sus declaraciones y en el ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Fuimos capaces de perdonarnos», dijo Bullrich en rueda de prensa.

4-«Cuando la patria está en peligro está permitido todo menos no defenderla»

«No venimos en representación de nuestros partidos», comenzó a decir la excandidata a presidenta y citó al General San Martín: «Cuando la patria está en peligro está permitido todo menos no defenderla».

5-«Esperemos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno en Juntos por el Cambio»

6- «Argentina necesita un cambio de raíz» dijo Bullrich y pidió no iniciar una etapa kirchnerista con Massa

«Ratificamos los valores del cambio y la libertad», en claro guiño a LLA y ratificó su apoyo: «Con Milei tenemos diferencias, no las ocultamos. Sin embargo nos encontramos ante el dilema de cambio. Creemos que hay que unir fuerzas para un objetivo superior»

7- «No estamos en un pacto ni en un acuerdo con Javier Milei»

«No estamos en un pacto ni en un acuerdo con Javier Milei. Estamos diciendo la posición política correcta que creemos que merece la Argentina», dijo la presidenta del PRO y además indicó que «no hay dialogo de cogobierno», como había trascendido.

8- «Si gana el kirchnerismo, JxC va a la disolución total»

«Si gana el Kirchnerismo Juntos por el Cambio va a una disolución total, porque ya conocemos las practicas de aprietes de extorsiones de ingobernabilidad a las que intentan llevar a las Provincias de Juntos por el Cambio», dijo la exministra de Seguridad.

9- «Esperemos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno en JxC»

Patricia Bullrich, dijo que tanto el radicalismo como el PRO «tienen todo el derecho a tener libertad de acción» de cara al balotaje del 19 de noviembre próximo, en la que dirimirán la Presidencia el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el de La Libertad Avanza, Javier Milei, a quien ella y su excompañero Luis Petri expresaron su apoyo.

10- «No los vamos a abandonar, siempre los vamos a defender»

Bullrich resaltó que “para que la Argentina salga adelante necesita un cambio de raíz, que asegure un capitalismo, y que se termine con la emisión monetaria para terminar con la inflación”.

«La mayoría de los argentinos eligió un cambio y no negociamos el cambio. No los vamos a abandonar, siempre los vamos a defender», subrayó.