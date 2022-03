Patricia Bullrich y José Luis Chilavert: «Vamos con coraje y valentía por la Argentina que queremos»

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sorprendió hoy con un encuentro con el ex arquero de fútbol José Luis Chilavert, con quien coincidieron en la necesidad de trabajar «con coraje y valentía por la Argentina».

«Con @JoseLChilavert_ coincidimos en la urgente necesidad de preservar las libertades y de ir con coraje y valentía por la Argentina que todos queremos. ¡Con la fuerza del cambio!», enfatizó Bullrich.

La ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri publicó el mensaje en su cuenta de la red social Twitter, junto a una fotografía de la reunión con el arquero paraguayo.

La fotografía y el mensaje adquieren relevancia en momentos en que Bullrich busca instalarse como una de las precandidatas presidenciales de Juntos por el Cambio.

Chilavert fue tendencia en las redes sociales días atrás por haber cuestionado a la rapera estadounidense Doja Cat, luego de una polémica entre la cantante y sus fanáticos de Paraguay.

@DojaCat tu No has ganado nada,PARAGUAY THE BEST❤️🌹🇵🇾💪