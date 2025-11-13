Pehuenche, único oferente en la licitación del nuevo transporte urbano de Cipolletti

Cipolletti vivió este jueves uno de los momentos clave del proceso que busca modernizar su servicio de colectivos: con los sobres ya abiertos, se confirmó que Pehuenche fue la única empresa que presentó oferta y busca retener el servicio, en la primera licitación que se realiza desde 2005. Con las propuestas ya sobre la mesa, el municipio inicia ahora la evaluación técnica y económica que definirá si la firma continuará operando el sistema durante la próxima década.

El acto tuvo lugar por la mañana en el quinto piso del edificio municipal de Cipolletti, ante funcionarios, equipos técnicos, representantes de la UTA y de la única firma que decidió participar, Pehuenche S.A.

La empresa Pehuenche, actual concesionaria del servicio desde hace dos décadas, presentó una propuesta económica que fija un costo anual de 4.177.232.216,65 pesos, sobre la base de 42.913 kilómetros recorridos al año.

Con la recepción de la propuesta, los expedientes serán remitidos a la comisión técnica, que dispondrá de 30 días para evaluarla en detalle. Si todo se encuentra en orden, se procederá a la preadjudicación del servicio.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler celebró la licitación del transporte público, «algo que la gente esperaba hace muchísimos años» y afirmó que «no hay que tener miedo a que sea la misma empresa. Si cumple con los requisitos y la oferta es razonable, la relación contractual va a ser seria y fiscalizable«.

Además, agregó que «con la nueva concesión, sea Pehuenche u otra empresa, vamos a tener herramientas para multar o incluso desadjudicar si no se cumple lo establecido».

Por otro lado, el propietario de Pehuenche, Juan Manuel Trasart afirmó que «la empresa quiere dar un buen servicio y que ojalá se pueda dar, hoy las condiciones están dadas para seguir progresando y seguir mejorando».

El secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, remarcó anteriormente a este medio que el interés empresarial confirma la necesidad de actualizar un sistema que quedó desfasado. «Hace más de 20 años que no se licita. La ciudad creció muchísimo y el transporte debe acompañar ese crecimiento», señaló. También recordó que el pliego exige unidades 0 km, mejores frecuencias y recorridos ampliados.

Cómo será el nuevo sistema de transporte en Cipolletti

El nuevo esquema diseñado por el municipio propone una transformación estructural del servicio. Según adelantó el intendente, el plan incluye siete colectivos 0 km, dos más que la flota actual, y la creación de una línea adicional que permitirá llegar a barrios hasta ahora sin cobertura, como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, Patagonia (DVNe), 4 de Agosto, Patagonia y San Lorenzo.

Las mejoras también apuntan a la frecuencia: se restablecerán los recorridos de fin de semana, el servicio nocturno se extenderá hasta las 23, y los tiempos de espera se reducirán a entre 45 y 50 minutos, un reclamo persistente de los usuarios.

La incorporación de tecnología será otro eje central. Las nuevas unidades contarán con GPS en tiempo real, rampas para personas con movilidad reducida y un sistema de escaneo QR para que los pasajeros puedan calificar el servicio, dejar opiniones o realizar reclamos desde el celular.

En paralelo, el municipio concretó la instalación de 50 nuevas paradas, dotadas de luces LED, cámaras de vigilancia y servicio de Wi-Fi, como parte de un plan integral de modernización.