Allen convocó a los Concejos Deliberantes del Alto Valle para definir postura común ante Uber

El Concejo Deliberante de Allen dio el primer paso para impulsar un debate conjunto entre los municipios del corredor del Alto Valle sobre las aplicaciones de transporte de pasajeros como Uber, Cabify o Didi. «Queremos que haya una postura común, porque si cada ciudad actúa por su cuenta el problema se traslada de un lado a otro», explicó el presidente del cuerpo, Fabián Figueroa, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La propuesta, impulsada desde el Concejo Deliberante de Allen, apunta a convocar a todos los cuerpos legislativos del corredor del Valle, desde Cinco Saltos hasta Chichinales, para analizar el tema en una misma mesa. Según adelantó Figueroa, las invitaciones continuarán enviándose esta semana y el encuentro podría concretarse antes de fin de año, «dependiendo de la agenda de cada municipio».

«Ya hablé con el presidente del Concejo de Fernández Oro, que me dijo que estaba muy interesado. También con la titular del Concejo de Cipolletti. La idea es que participen todos los que puedan, aunque sea en una primera reunión para marcar el rumbo«, contó el edil.

Allen fue la primera localidad de Río Negro en dictar una ordenanza que prohíbe estrictamente por tres meses el transporte de pasajeros sin habilitación municipal, una medida que, según Figueroa, generó múltiples consultas en otras ciudades. «Si en Allen lo prohibimos, pero por ejemplo Cipolletti o Fernández Oro lo permite, el conflicto se traslada. Por eso creemos necesario unificar criterios», señaló.

El objetivo de la convocatoria es evitar «vacíos normativos» y «conflictos jurisdiccionales» en un área metropolitana donde las ciudades se conectan sin interrupciones.

«Hoy estamos prácticamente integrados con Cipolletti y Fernández Oro, somos casi una ciudad lineal. Lo que pase en una termina afectando a las demás», reflexionó Figueroa.

Aunque aún no se definió la sede ni la fecha exacta del encuentro, el concejal adelantó que las invitaciones formales se continuarán enviando esta semana, y que bastará con la confirmación de «cinco o seis municipios» para avanzar con la primera reunión.

Una agenda en común para los Concejos Deliberantes del corredor del Alto Valle

Figueroa valoró además que la iniciativa «podría abrir la puerta a otros debates regionales». En ese sentido, anticipó que «quizás más adelante se podrían tratar temas comunes como la gestión de residuos o la planificación urbana, porque todos compartimos problemáticas similares».

El edil destacó el carácter inédito del encuentro, «sería la primera vez que los concejales del corredor nos sentamos a discutir un tema en común. Ojalá sirva como puntapié para fortalecer la coordinación entre ciudades».

Además, remarcó que una regulación provincial también podría aportar claridad, «sería que haya una ley que establezca las reglas del juego para toda la provincia», sin embargo, agregó que «mientras tanto, los municipios tenemos que ordenar lo nuestro y actuar en conjunto».

Finalmente, el presidente del cuerpo legislativo de Allen se mostró optimista sobre la convocatoria ya que es un tema que «despierta interés en todos lados». «Cuando se vea que hay participación de varias localidades, el debate va a crecer y se va a ir potenciando con las próximas reuniones”, indicó Figueroa.