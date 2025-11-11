Juan Pablo Palma, el nuevo director del hospital de Cipolletti: «Mi función principal es y será gestionar para ayudar a la gente»

El hospital de Cipolletti Dr. Pedro Moguillansky comienza una nueva gestión con Juan Pablo Palma, licenciado en Bioproducción de Imágenes y primer director sin título de médico en liderar un centro de salud de alta complejidad. El recambio de autoridades se llevó a cabo el viernes pasado en un acto en el hall central del hospital, con la presencia del ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis y el intendente Rodrigo Buteler.

Durante una entrevista con Diario RÍO NEGRO, el nuevo titular repasó su trayectoria, los objetivos de corto y mediano plazo, y las transformaciones que proyecta para el hospital cabecera del Alto Valle Oeste.

“Mi recorrido empezó en el sector privado, donde trabajé cerca de diez años. En paralelo estuve en el hospital de Fernández Oro, tanto en el público como en el privado”, contó Palma. Su llegada a Cipolletti se produjo en 2018, cuando fue convocado para operar el tomógrafo recién incorporado. “Ahí empecé en tomografía y, con el tiempo, quedé como jefe del servicio”, recordó.

Tiempo después pasó a jefe de Servicios Técnicos y, tras un año en ese cargo, le propusieron dirigir el hospital. “Es un orgullo enorme y una responsabilidad. Sé que es un cambio importante para la institución”, señaló.

Según Palma, el hecho de no ser médico le da una ventaja: puede enfocarse por completo en la gestión. “Eso me permite concentrarme en los ingresos de personal, los proyectos, las campañas y las mejoras edilicias. No tengo que cubrir guardias ni servicios, así que puedo dedicarme de lleno a planificar”, explicó.

Los objetivos de la nueva gestión: reforzar la atención primaria y las áreas críticas del hospital de Cipolletti

Foto: Flor Salto.

El nuevo director del hospital de Cipolletti, Juan Pablo Palma, aseguró que su prioridad será fortalecer la atención primaria y que el objetivo es «campañas más fuertes, vacunación, controles de enfermería, cosas que por ahí son básicas, pero que ayudan mucho a la población que no tenga cerca este hospital», afirmó el directivo.

Cipolletti cuenta con 14 Centros de Atención Primaria (CAPS), que según explicó Palma «necesitan reforzarse con más especialidades». Traumatología, por ejemplo, concentra una alta demanda y genera saturación. “Hay que redistribuir la atención”, planteó.

«Queremos llevar el hospital a la calle, que haya campañas y acercarnos a la población», Juan Pablo Palma, director del hospital de Cipolletti.

En cuanto al área quirúrgica, adelantó que buscan recuperar un equipo «propio y estable«, ya que actualmente dependen de profesionales que llegan desde otros hospitales para cubrir guardias. También se propone consolidar el servicio de ginecología, que “se está terminando de acomodar” y reducir al mínimo la necesidad de especialistas externos.

Palma destacó el equipamiento recibido en la gestión anterior, ambulancias de alta complejidad, un resonador y una mesa de anestesia que permitirá duplicar las cirugías diarias. Con estos equipos, la nueva gestión del hospital se propone reorganizar los quirófanos y aumentar la capacidad operativa. “Era lo principal que faltaba. Ahora podemos avanzar en más intervenciones y reforzar los servicios en los CAPS”, concluyó.

Respecto al área de salud mental, reconoció que históricamente fue una de con sus dificultades y anticipó que ya hay psicólogas listas para incorporarse.

Palma también habló de la atención al público y de la necesidad de un cambio en la respuesta: «la demanda de turnos es alta, y no alcanza con responder no hay turno”, afirmó y agregó que es fundamental escuchar al paciente, explicarle alternativas y ofrecerle una devolución clara, por ejemplo «en este momento no hay turno, nos volveremos a comunicar en cinco días u otra alternativa», explicó el directivo.

«Mantener el diálogo abierto con los gremios»

Juan Pablo Palma. Foto: Flor Salto.

El director del hospital de cabecera en el Alto Valle Oeste señaló que una de sus prioridades será mantener abiertos los canales de diálogo con los gremios. Recordó que en Moguillansky intervienen tres: ATE, UPCN y Asspur, aunque hasta ahora solo ATE solicitó una reunión, según indicó Palma.

Según explicó, muchos de los reclamos «son más ministeriales que del hospital», pero aclaró que está dispuesto a mantener el diálogo: «No soy una persona que confronta, siempre voy al acuerdo».

En relación a la situación salarial, reconoció que actualmente el sector está por debajo de otros rubros, aunque años atrás «la situación era peor», afirmó Palma, además agregó que es «un problema a nivel nacional». Aun así, destacó que la estabilidad y la vocación “siguen siendo los motores de la salud pública”.

La falta de recursos humanos es otro de los grandes desafíos. Palma advirtió que tanto el sistema público como el privado atraviesan un momento complejo, con profesionales que migran hacia el sector petrolero por los altos sueldos. Sin embargo, subrayó que entre el 80 y 90% de quienes permanecen en la salud pública lo hacen por vocación.

Frente este panorama, puso en valor el compromiso de los trabajadores del hospital. “Pese a las dificultades, nunca dejan de atender una emergencia”, resaltó.

«La comunidad debe saber que estamos trabajando para mejorar. Es una gran responsabilidad que asumimos como equipo y la dirección será siempre abierta. Voy a atender a quienes necesiten hablar conmigo, escuchar reclamos y estar a disposición de la población de Cipolletti», Juan Pablo Palma, director del hospital de Cipolletti.

El lugar del hospital de Cipolletti en la red provincial

El nuevo director recordó que Cipolletti es un hospital de cabecera de alta complejidad, clasificado como nivel seis. «Nuestra área de cobertura va desde Catriel hasta Fernández Oro, y la respuesta tiene que estar pensada para toda esa zona de programa», explicó.

Palma adelantó que ya hay reuniones previstas con la directora del hospital de Roca, también de nivel seis, para coordinar acciones conjuntas. «Esto tiene que ser un trabajo en equipo», subrayó.

En ese sentido, remarcó que la gestión no puede sostenerse de manera aislada. «Por más que uno haga las cosas bien, si no trabajamos con los demás hospitales no alcanza. Cinco Saltos puede recibir pacientes de menor complejidad, Fernández Oro está activando camas, y Roca cuenta con especialidades que nosotros no tenemos. La única forma de lograr lo mejor para Cipolletti es en red», sostuvo.

Finalmente, resumió su visión con una frase contundente: «No es sólo un hospital, es un equipo».