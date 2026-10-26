Realizarán en Argentina un encuentro internacional sobre el potencial del gas natural vehicular y el GLP en Sudamérica

El 28 de octubre se realizará el encuentro «Gas Natural Vehicular en el transporte de cargas y GLP como vector de intercambio de gas», impulsado por la OLACDE (Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía) y el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

La jornada forma parte del Proyecto Regional de Integración Gasífera del Mercosur + Chile, y se realizará desde las 13:30 en la Planta YPF Matanza, en Buenos Aires. Sin embargo, también se podrá ver mediante una transmisión en vivo en el canal de YouTube de OLACDE. Para poder acceder hay que inscribirse mediante este enlace.

El eje del evento estará puesto en la creciente disponibilidad de recursos gasíferos en Sudamérica, que abre nuevas oportunidades para reducir la dependencia de combustibles importados y ampliar los intercambios energéticos entre los países.

¿Qué se debatirá en el evento?

Según indicaron desde la organización, uno de los principales desafíos para el transporte de cargas es reducir el consumo de gasoil importado mediante una mayor utilización de gas natural.

Para ello, se presentarán los resultados de un análisis sobre la competitividad económica de los camiones a gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL) frente a los vehículos que utilizan gasoil. Este considera los precios de los combustibles, los costos de adquisición de las unidades, las necesidades de infraestructura y las condiciones de financiamiento.

El estudio también identifica corredores con potencial de gasificación y evalúa distintos escenarios de sustitución de combustibles, sus efectos sobre la demanda regional de gas y el posible ahorro de divisas.

Entre los casos examinados se encuentran la logística de Vaca Muerta, el corredor de GNL de la Ruta 5 en Chile y las principales rutas internacionales del Mercosur. Asimismo, se analizarán los obstáculos técnicos y regulatorios que condicionan la expansión del gas natural en el transporte pesado.

También se presentarán los resultados del análisis sobre el gas licuado de petróleo (GLP) como vector de intercambio regional, que contempla los balances de oferta y demanda, su utilización en los distintos países y las perspectivas de crecimiento de la producción y las exportaciones vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta y el pré-sal brasileño.

El estudio también identifica oportunidades de abastecimiento para mercados con alta dependencia de importaciones o de otros combustibles.

Los paneles de la jornada

La apertura institucional estará a cargo de Guido Maiulini, Jefe de Asesoría Estratégica de OLACDE, junto con representantes de CAF y autoridades nacionales del sector energético. Luego, se presentarán los resultados de los estudios, que servirán como punto de partida para dos paneles:

«Desafíos para la gasificación», en el que fabricantes de vehículos, transportistas, especialistas del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) y representantes de YPF analizarán la disponibilidad de tecnologías, la infraestructura y las condiciones de financiamiento para ampliar el uso del gas natural en el transporte pesado.