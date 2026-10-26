Río Negro licita el mantenimiento de predios escolares: una ciudad se sumó al esquema

La puja para quedarse con las tareas de mantenimiento escolar en doce ciudades rionegrinas donde no hay convenios con los municipios pone en juego más de 2.000 millones de pesos de presupuesto.

Con diez licitaciones públicas, el ministerio de Educación comenzó con el proceso de manera anticipada para llegar a fin de año con los contratos listos con el objetivo de iniciar las tareas durante el receso escolar del verano.

El mantenimiento escolar incluye las tareas de desintectación, control de roedores, colocación de redes o pinches antipalomas, cortar maleza, servicio de jardinería (incluye la extracción de rosetas), retiro de basura de los predios y podas de vegetación y árboles de distintas dimensiones.

Por separado se realizan las licitaciones o concursos de precios para refacciones o tareas de mantenimiento de tipo edilicio. En este caso, hasta el momento se avanzó en cuatro grupos de licitaciones por 146 millones de pesos cada una para Viedma; tres para Roca por el mismo monto; dos para Bariloche; y una para Catriel por 142 millones de pesos.

Viedma, Bariloche, Roca, Cinco Saltos, San Antonio Oeste, Catriel, Cervantes, Fernández Oro, Conesa, San Javier y Pomona son las ciudades que tienen el esquema de mantenimiento escolar a través de la contratación de empresas mediante licitaciones que instrumenta Educación, algunas son nuevas en este esquema como el caso de Cinco Saltos. Mientras que en la mayoría de las localidades se ejecuta mediante convenios a cargo de los municipios.

El mantenimiento se garantiza no solo en edificios escolares sino también en centros de formación docente y en otras dependencias del ministerio de Educación como pueden ser consejos escolares o supervisiones. Los montos globales para llegar a los presupuestos difieren según las superficies a cubrir.

Bariloche, con más establecimientos

Bariloche es la ciudad con mayor demanda en recursos y tareas, por eso el Ministerio dividió en dos grupos los establecimientos y las licitaciones. El grupo A tiene 44 establecimientos y un presupuesto oficial de 308.690.358 pesos, para los que se postularon cuatro empresas interesadas. El grupo B tiene 55 edificios y 259.466.398 millones de pesos de presupuesto oficial, con cinco oferentes.

General Roca tiene en un grupo 33 establecimientos educativos, con un presupuesto de 207.192.103 pesos, para los que ofrecieron sus servicios ocho empresas, de las cuáles tres no plasmaron propuesta concreta, según consta de las actas de aperturas de sobres. El segundo grupo tiene 42 edificios escolares y 281.482.906 pesos, con las mismas oferentes.

En Viedma también se dividieron en dos las licitaciones y comprende también los establecimientos de Conesa y San Javier: un grupo con 35 establecimientos por 166.564.475 pesos de presupuesto oficial y ocho interesadas en hacer las tareas. El segundo grupo también con 35 edificios tiene un presupuesto de 255.897.319 pesos y siete oferentes.

Con una licitación por ciudad quedaron: Catriel, que tiene 23 establecimientos para el mantenimiento por 164.199.856 pesos de presupuesto oficial para los que se postularon seis empresas; San Antonio Oeste con 26 edificios y 101.704.985 pesos (cuatro oferentes); Cinco Saltos con 33 establecimientos educativos para los que pujan siete empresas por un presupuesto oficial de 164.129.183 pesos; y Cervantes con seis edificios que tienen disponibles 39.844.536 pesos para las tareas de todo el año que se disputan seis empresas.

Resta avanzar en las licitaciones de Pomona, Allen y Fernández Oro.