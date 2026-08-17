Piden tratar la «hoja de ruta» para concluir en el cierre y remediación del basural de Bariloche

La concejal Julieta Wallace (Incluyendo) presentó un plan para concluir en el cierre del basural de Bariloche. Archivo

La concejal del bloque de la oposición Incluyendo Bariloche Julieta Wallace reclamó que el cuerpo trate una “hoja de ruta” para dar solución a la problemática del basural municipal.

Wallace presentó en julio pasado un proyecto de ordenanza donde además de hacer un diagnóstico de la situación del vertedero municipal que funciona a cielo abierto, propone un cronograma al que llama “hoja de ruta”, que desembocaría en el cierre y remediación del basural en 2029 y la “consolidación” del vertedero regional entre 2030 y 2031.

Consideró que ese tema debe ser tratado en la comisión especial interjurisdiccional creada para tratar la temática del basural y pidió que se convoque a esa comisión.

El presidente de la comisión, Juan Pablo Ferrari (JSRN), aclaró que la comisión solo se reúne “ante temas por la cual fue creada, que son temas interjurisdiccionales ya que es así la conformación de mesa de trabajo, los temas o proyectos por este vertedero son temas locales que corren por las rutas legislativas normales y así sucede”.

Dijo que «en el acta que se ha firmado se está dentro de los plazo otorgados a Provincia para trabajar”.

“Por otro lado, como presidente de la comisión me junto con todo aquel que desea por este tema, ya sea por inquietudes o por alguna problemática. Hay que diferenciar la comisión especial esta y lo que debe tratar, del vertedero local o algún proyecto para el mismo”, explicó.

Un proyecto de licitación de Cortés en espera

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, pidió el 9 de julio pasado a los concejales apurar el ritmo del tratamiento del proyecto de ordenanza que presentó a finales de diciembre pasado, para autorizar el llamado a licitación pública de la construcción de nuevos módulos de relleno sanitario impermeabilizados por 3.565 millones de pesos.

La licitación incluye la prestación del servicio de operación, mantenimiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos generados en Bariloche y áreas de influencia, como el Parque Nacional Nahuel Huapi y la localidad vecina de Dina Huapi por 39.925 millones de pesos.

“Nuestros proyectos para comenzar a solucionar el gran tema del vertedero están en el Concejo Deliberante , esperando que los concejales le den agilidad y el tratamiento del proyecto que marcara el comienzo del fin de este gran problema que nos aqueja a todos los vecinos de Bariloche”, afirmó Cortés en el acto oficial del 9 de julio último. Luego, firmó un contrato con una empresa privada para delegarle la operatoria de los residuos en el predio, de manera provisoria hasta que salga la licitación.

El proyecto de ordenanza que el Ejecutivo municipal envió a finales del año pasado al Concejo -y que modificó después- prevé la clausura progresiva del actual vertedero por un período de diez años contados desde el acta de inicio de los trabajos de la construcción de las celdas para relleno sanitario.

Según el pliego de bases y condiciones que el Gobierno municipal presentó en el Concejo, junto con el proyecto de ordenanza, el plazo de ejecución de la obra de los módulos de relleno sanitario “será de 300 días y 10 años para la prestación del servicio con posibilidad de prórroga”.

“Los módulos de relleno sanitario impermeabilizado a construir deberán comprender una área de llenado mínima de 28.000 metros cuadrados, maximizando su profundidad y capacidad de utilización en función de las características geológicas del suelo que revelen los estudios de factibilidad”, dice el pliego.

Una de las correcciones que el Ejecutivo le hizo al proyecto de ordenanza original establece que el llamado licitación “constituye un paso intermedio transitorio hacia el cierre total del vertedero condicionado a la implementación de un vertedero regional fuera del ejido municipal”.

“En ese sentido se establece que la municipalidad de Bariloche podrá rescindir anticipadamente el contrato administrativo una vez transcurrido los primeros cinco años de su vigencia siempre que decidiera la utilización de un centro de disposición final o similar del tipo regional fuera del ejido municipal, ellos sin derecho a indemnización alguna para el contratista”, indica el pliego propuesto.

Prevé que el Departamento Ejecutivo “informará regularmente al Concejo Municipal del estado de las gestiones conjuntas realizadas con el Gobierno de la provincia de Río Negro realizadas a fin de materializar el vertedero regional”.

Además, el artículo siete del proyecto modificado “establece expresamente que la Asociación de Recicladores Bariloche (ARB) tiene injerencia específica en la promoción de la separación en origen y recolección diferenciada, así como la prioridad de tratamiento de materiales valorizables”. “La empresa adjudicataria de la presente licitación no podrá interferir ni competir con las funciones específicas de la ARB”, aclara ese artículo.

Mientras que el artículo ocho determina que el adjudicatario que surja de la licitación pública “deberá realizar los estudios ambientales necesarios para definir con precisión la ubicación de cada módulo excluyendo el área comprometida por el antiguo vertedero”.