Ampliar el mercado de Brasil y la conectividad, las demandas del empresariado de Bariloche a Scioli

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, se reunió con una quincena de empresarios del turismo de Bariloche. Foto: Gentileza

Aún con una temporada invernal y una Fiesta de la Nieve exitosa, el empresariado turístico de Bariloche se mantiene en la búsqueda de alternativas para potenciar la industria con una mayor conectividad y la captación del público brasileño en verano, un desafío que plantearon al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

El funcionario nacional estuvo de visita en Bariloche el fin de semana: recorrió el cerro Catedral y participó de la coronación de la Reina Nacional de la Nieve, y además mantuvo una reunión, junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, con la Cámara de Turismo de Bariloche y todas las instituciones que la componen, además de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina.

Scioli destacó que la afluencia turística es “absolutamente récord”, gracias a la política “de los cielos abiertos y a la conectividad” y valoró el trabajo llevado a cabo desde Bariloche para posicionar este destino. “Aterrizan más de 35 vuelos por día en esta ciudad, que también es un símbolo del turismo estudiantil”, destacó.

El secretario se llevó en agenda los temas que el empresariado local plantearon para trabajar de manera conjunta. La conectividad es uno de los desafíos principales, según admitieron Néstor Denoya, poresidente de la Cámara de Turismo, y Ezequiel Barberis, titluar de la Asociación de Agentes de Viajes y Turismo de Bariloche y vicepresidente primero de la federación nacional del sector (Faevyt).

“Se habló de la conectividad aérea, más allá de que Bariloche hoy está teniendo un récord, vemos la necesidad de trabajar junto a Nación en sostener esa conectividad y pedirle el apoyo para seguir buscando la posibilidad de tener un vuelo directo desde Brasil todo el año”, dijo Barberis.

Denoya remarcó además que la premisa es “gestionar vuelos y salir a buscar pasajeros de Brasil en verano”. Ese es el desafío que se propone el sector para ampliar el mercado del turismo internacional que este invierno es uno de los motores que impulsan la economía local, principalmente por los vuelos directos que realizan Aerolíneas Argentinas, Latam, Azul y Gol.

El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, se reunió con una quincena de empresarios del turismo de Bariloche. Foto: Gentileza

Sin embargo, también el sector turístico trasladó a Scioli su preocupación por el impacto de los problemas de la low cost Flybondi, que redujo drásticamente sus servicios en los últimos meses y afectó especialmente las rutas Mendoza-Bariloche y Córdoba-Bariloche.

Un reciente informe de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Bariloche, reflejó que en junio el tráfico aerocomercial nacional -por los problemas de Flybondi- cayó un 12% interanual y los principales aeropuertos relevados registraron resultados negativos. Bariloche presentó una baja del 17%, equivalente a la observada en Mendoza y El Calafate, mientras que Iguazú cayó un 22%, Córdoba un 15%, Aeroparque un 14% y Salta un 13%.

Hay expectativas que la aerolínea de bandera cubra esa demanda debido a que Bariloche es una plaza rentable para las compañías.

Eventos deportivos como tracción de turistas

Otro eje de la reunión empresarial con Scioli fue la vinculación del turismo con los eventos deportivos. El funcionario asumió el compromiso de “acompañar el deporte como motor del movimiento ruístico”.

“Scioli dijo que sabía que la baja temporada fue muy baja y se comprometió a trabajar para que no se repita una baja temporada tan fuerte”, señaló Denoya.

Daniel Scioli junto al presidente de Parques Nacionales, Sergio Álavrez, en un encuentro con empresarios de Bariloche. Gentileza

Un tema que no quedó afuera de la conversación es la próxima fecha del Mundial de Motocross que se realizará en Bariloche en 2027 y que organiza la Federación de Empresas, quien le solicitó formalmente al secretario -que tiene también bajo su órbita la cartera de Deportes- el acompañamiento en la gestión para sumar a YPF como sponsor oficial.

En la ciudad hay expectativas en el eje del deporte. Barberis dijo que la Feria Internacional de Turismo (FIT) sumará este año un foro deportivo donde se hablará de los casos de impacto en los destinos turísticos y en ese aspecto Bariloche también quiere hacer punta.

Scioli y el empresariado destacaron la Fiesta de la Nieve

El desarrollo de la Fiesta Nacional de la Nieve 2026, que concluyó este domingo, también fue motivo de conversación entre Scioli y el empresariado, quienes destacaron el trabajo realizado.

«Vaya mi reconocimiento al intendente, a Walter (Cortés), a Eric Guzmán (secretario de Turismo municipal), a todo el gran equipo. Esto no es casualidad, es fruto de un trabajo a lo largo del año”, dijo Scioli en diálogo con el portal BarilocheOpina. El funcionario recorrió algunas actividades del evento y el domingo participó del cierre.

También Denoya, titular de la Cámara de Turismo, destacó el evento: «Hacía muchos años que no veía una fiesta así, estamos súper contentos y queremos felicitar a todos por la organización», resaltó.

La fiesta fue organizada por la Municipalidad de Bariloche con el apoyo del Emprotur y el Gobierno de Río Negro. El intendente Cortés también resaltó el «éxito» del evento, luego de cuatro jornadas con actividades tradicionales que tuvieron buena respuesta del público y shows artísticos multitudinarios en el Centro Cívico.