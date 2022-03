«Pido disculpas»: el intendente de Campo Grande quedó involucrado en una discusión en Viedma

«Intendente se fue sin pagar» fue el título que un medio de la capital rionegrina utilizó para dar a conocer un episodio vivido el pasado jueves, en una estación de servicios de esa ciudad. Acompañada por un video, la publicación del portal «Noticias Net», aseguró que el presidente del Concejo Municipal había insultado al playero del lugar por un malentendido, además de dejar una cuenta sin saldar y apelar a su cargo para hacerse respetar.

«Después de haber pagado y alejarse del surtidor, regresó diciendo que lo habían estafado, que el tanque no estaba lleno porque la aguja no se había movido. En las imágenes se observa cómo ingresó a la oficina, haciendo ademanes e insultando a los trabajadores que de una y mil maneras le explicaban que estaba equivocado», relataron desde el medio. Ocurrió en la YPF ubicada en la esquina viedmense de Pueyrredón y 25 de Mayo.

A bordo de un Toyota Corolla blanco, el funcionario y su chofer, pasaron a cargar combustible para regresar a su localidad después de varias gestiones. Tras el entredicho con el personal y el encargado del lugar, aseguran que los trató de «chorros» por haberle cobrado $4.100 correspondientes a una carga no realizada y terminó yéndose del lugar pese a los intentos de las demás personas de detenerlos.

El descargo de Rivero

«Me veo en la obligación de aclarar el malentendido», dijo el jefe comunal de Campo Grande, al comienzo de un comunicado que repartieron a la prensa. En el escrito reconoció haber estado en el incidente, pero derivó la mayor responsabilidad en su chofer.

«Primero pedir disculpas a las personas que se pueden haber visto afectadas por la situación, pero aclaro que no fui el protagonista de la misma como se indica en la publicación, aunque asumo la responsabilidad que me cabe ya que fue efectivamente protagonizado por una persona que cumple servicios laborales bajo mi órbita«.

Según su relato, «luego de llenar el tanque y abonar 4.100 pesos, iniciamos el viaje. A los pocos metros el chofer se detiene y comenta que el tanque no estaba lleno, por lo que vuelve al lugar. Mientras yo permanecía en el vehículo, se baja del auto y realiza el reclamo al playero que le indica que lo haga con el encargado, por lo que el chofer ingresa a la oficina y lo pone en antecedentes», reconstruyó Rivero.

«Cuando observo, a partir de las gesticulaciones, que se producía una discusión entre el chofer y el encargado, me bajé a fin de evitar que prosiguiera y alejé al chofer del lugar. En ese momento el playero intenta agregar el combustible y se detecta que el problema era un inconveniente en el flotante o en el marcador que indica la cantidad» en el tanque, siguió.

Y concluyó: «El chofer pidió las disculpas del caso a quien había despachado e intentamos emprender el viaje, cuando sale el encargado a manifestar su desagrado por la discusión y por el trato que el chofer había tenido con el joven. Es ahí cuando se produce la partida, y la intención del encargado y los chicos de detener la marcha«.

Pese a las acusaciones, el mandatario insistió con que «en todo momento estuvo ausente del episodio». «Mi intervención solo fue para tratar de apaciguar los ánimos, todo lo que se puede comprobar efectivamente si accede a la totalidad de las filmaciones de las cámaras del comercio (…) Quiénes me conocen saben que siempre he tenido y tengo una actitud tranquila y conciliadora y que jamás se me hubiera ocurrido agredir verbalmente a un trabajador y mucho menos incumplir con abonar lo que corresponde», recalcó.

No especificó qué medidas se tomaron con su conductor oficial y tampoco si abonó los 200 pesos extra que, según el playero, intentaron cargarle en la segunda oportunidad.