Educación y trabajo: las dos apuestas de Río Negro para ampliar oportunidades en toda la provincia

La Provincia de Río Negro entregó 20 nuevos minibuses adaptados destinados al sistema de educación especial y firmó dos convenios para ampliar la capacitación laboral en Valcheta y Chinchinales, en un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck en Viedma.

Las nuevas unidades serán incorporadas a los consejos escolares de distintas regiones de la provincia con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad, inclusión y mejores condiciones de traslado para estudiantes que asisten a escuelas especiales.

La jornada incluyó la firma de acuerdos entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo

Además de la entrega de los vehículos, la jornada incluyó la firma de acuerdos entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo y los municipios de Valcheta y Chinchinales para ampliar la oferta de formación profesional vinculada al empleo.

En ese marco, el director ejecutivo de la Fundación Uocra, Gustavo Gándara, anunció la apertura de nuevas sedes educativas destinadas a la capacitación de trabajadores.

«Hoy vamos a firmar junto con el Ministerio de Educación nuestra sexta escuela en Río Negro y la creación de un nuevo anexo. Serán siete instituciones educativas abiertas al público para que los trabajadores puedan calificarse e ingresar como mano de obra formal en el marco del trabajo decente», señaló.

Gándara sostuvo que el objetivo es «dejar capacidad instalada en la provincia» y remarcó la necesidad de generar oportunidades laborales en un contexto complejo.

«Hoy en Argentina hace falta trabajo. La construcción es un gran generador de empleo y nosotros queremos que ese empleo sea para los rionegrinos, pero que estén calificados y tengan las mejores herramientas para desarrollarse», afirmó.

Por su parte, la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, definió la entrega de los vehículos como una de las acciones más importantes impulsadas por la cartera educativa.

«Desde que comenzamos a planificar el destino de estos fondos propusimos como prioridad que cada escuela especial pudiera contar con un vehículo para acompañar los proyectos pedagógicos que desarrolla», explicó.

La funcionaria recordó que Río Negro cuenta actualmente con 22 escuelas especiales y nueve escuelas laborales distribuidas en todo el territorio provincial.

«Estos vehículos van a acompañar el trabajo de nuestros estudiantes y sus familias. Hoy podemos cristalizar un compromiso que asumimos desde el inicio de la gestión», sostuvo.

Campos también agradeció el respaldo del gobernador para concretar la iniciativa y destacó que la medida refleja una política de igualdad territorial. «Una vez más demostramos que ninguna escuela queda atrás. Todas tienen el mismo valor y hoy lo estamos demostrando con hechos», afirmó.

Alberto Weretilneck: «Estar mejor»

Durante su discurso, Weretilneck vinculó ambas acciones –la entrega de minibuses y los convenios de capacitación– con una misma estrategia de desarrollo provincial basada en la inclusión y la generación de oportunidades.

«Las dos acciones están emparentadas con un mismo objetivo: que las rionegrinas y los rionegrinos estemos mejor y que quienes vienen detrás nuestro tengan un mejor pasar que el que nos tocó a nosotros», expresó.

El mandatario resaltó además la dimensión del sistema educativo provincial y el esfuerzo que implica sostenerlo diariamente.

«Tenemos más de 180.000 alumnos, más de 850 edificios escolares y más de 1.000 unidades educativas funcionando desde las siete de la mañana hasta la medianoche. No hay un solo momento del día en que no haya una rionegrina o un rionegrino aprendiendo», señaló.

En ese contexto, destacó que actualmente todos los establecimientos educativos de la provincia se encuentran en funcionamiento. «Hoy no tenemos ningún edificio escolar fuera de servicio. Puede parecer algo normal, pero detrás de eso hay un enorme esfuerzo logístico, humano y económico», indicó.

Weretilneck también puso el foco en la relación entre educación y empleo, especialmente frente al avance de los proyectos energéticos, mineros y de infraestructura que se desarrollan en Río Negro. «Cuando uno habla de empleo habla de salario, de derechos y de libertad. Habla de dignidad. No hay nada mejor para una persona que tener un trabajo que le permita sostener a su familia y construir su futuro», sostuvo.

El gobernador recordó que la provincia mantiene una política de prioridad para la contratación de mano de obra local y destacó los resultados obtenidos. «Los primeros beneficiados por el desarrollo tienen que ser los rionegrinos. Por eso impulsamos la ley del 80/20 y hoy estamos logrando que más del 80 por ciento de los trabajadores de los grandes proyectos sean de Río Negro», afirmó.

Sobre la incorporación de los minibuses adaptados, Weretilneck destacó que permitirán fortalecer la autonomía de los consejos escolares y mejorar la atención de estudiantes con discapacidad.

«Vamos a dejar de depender de contrataciones externas para trasladar a los chicos. Queremos que puedan viajar con el afecto, el cariño y el respeto que merecen desde sus casas hasta la escuela y desde la escuela hasta sus hogares», expresó.

Hacia el cierre, el mandatario reivindicó el trabajo articulado entre el Estado, los municipios, los sindicatos y el sector privado como una de las claves del crecimiento provincial.