Cambio en el gabinete de Rolando Figueroa: Osvaldo Llancafilo asume un cargo en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa designó al exdiputado nacional Osvaldo Llancafilo al frente de una nueva secretaría en el gabinete de Neuquén que dependerá de la Jefatura de Gabinete.

El dirigente del Movimiento Popular Neuquino cumplirá una función «de apoyo estratégico de la gestión», según se informó este martes oficialmente.

Llancafilo ocupó entre diciembre del 2023 y diciembre del año pasado la banca que había dejado Figueroa en la Cámara de Diputados de la Nación cuando asumió el gobierno de la provincia. Desde entonces, mantuvieron una relación cercana y de coordinación, particularmente, frente al gobierno nacional.

Ahora, el exdiputado asumirá como secretario de Enlace Institucional, un área dentro del ministerio de Jefatura de Gabinete que conduce Juan Luis «Pepé» Ousset «orientada a fortalecer la articulación política e institucional», se indicó.

Diario RÍO NEGRO había anticipado la semana pasada que, durante el almuerzo que el gobernador compartió con ambos funcionarios y exintendentes del MPN, les había anunciado que Llancafilo asumiría un rol dentro del ministerio.

Osvaldo Llancafilo asume un cargo en Neuquén: sus funciones

Desde el gobierno detallaron que el área coordina relaciones estratégicas entre el Poder Ejecutivo y otros organismos públicos o privados, locales, nacionales e internacionales. «Sus funciones incluyen gestionar la cooperación, asegurar la alineación de políticas, fomentar la vinculación institucional y facilitar la gestión eficiente de demandas entre el gobierno provincial y las instituciones», afirmaron.

Por otra parte, la secretaría contempla la gestión institucional, determinando objetivos y políticas sectoriales, y promoviendo la capacitación de los recursos humanos.

Llancafilo fue concejal de Neuquén por el MPN, subsecretario de Asuntos Públicos, secretario del Interior y Gobiernos Locales, y ministro de Gobierno y Educación durante la última gestión de Omar Gutiérrez.