Concejales avalaron el pedido de tres créditos millonarios en Cutral Co

Los concejales de Cutral Co aprobaron por unanimidad las solicitudes de tres créditos que remitió el Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, Enim en la última sesión. La autorización fue enviada desde el directorio del organismo intermunicipal y ahora debe cumplirse el mismo procedimiento con el Deliberante de Plaza Huincul.

Se trata de tres requerimientos destinados a capital de trabajo para una profesional especialista en cardiología, una empresa de tornería y una farmacia.

En total, la asistencia financiera solicitada es de $540 millones de pesos. Como es habitual, cuando el pedido de crédito supera los cinco millones ante el Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo, Enim el directorio lo analiza y lo remite al Deliberante.

El primero que trataron será destinado a capital de trabajo y lo tramitó el propietario de una farmacia local, de antigua trayectoria en Cutral Co. La autorización es de hasta $100 millones, neto de IVA y se les indicó al directorio del Enim que al momento del otorgamiento se evalúe la garantía ofrecida, junto con la documentación que la respalda y el respectivo análisis.

El préstamo más elevado es el que solicitó una empresa metalúrgica y tornería local, dedicada a la prestación de servicios petroleros, entre ellos, la construcción de tanques para el almacenamiento de hidrocarburos. En este caso, se avaló el monto de hasta $400 millones. En la autorización se sostuvo que el organismo intermunicipal «se deberá tener especial atención de la garantía ofrecida» al momento de su otorgamiento definitivo.

El último fue un pedido de una médica especialista en cardiología. El destino será la adquisición de equipos cardiológicos. En este caso, la financiación de los $40 millones tendrá en cuenta la tasa de interés que dispone la ordenanza 2.797 de 2022 y que está encuadrada en el capital de trabajo.

A la vez, se aclaró que se aplicará «la tasa de interés reducida en un 50 % para el objeeto del proyecto que es el capital de trabajo».

Los ocho concejales presentes en la sesión -hubo una ausencia- respaldaron la entrega de los tres préstamos. Coincidieron en que el destino es mejorar la prestación de los servicios, quienes además sostienen fuentes de trabajo local, uno de los objetivos de creación del ente Enim.

Ahora, el mismo trámite se deberá cumplir en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul. Este tipo de metodología permite a los legisladores de las dos ciudades valorar si el objetivo de los fondos se justifican y conocen los alcances de los pedidos. Los montos menores a $5 millones no tienen que ser autorizados por los Concejos Deliberantes.