Plaza Huincul reconoció a pioneros y actuales trabajadores en el día provincial del petróleo

En el monolito del Pozo Uno se colocaron ofrendas florales y en el museo de Veteranos de YPF se descubrió una placa. (Foto: gentileza)

Como cada 29 de octubre, cuando se conmemora el día provincial del petróleo, Plaza Huincul destacó a los pioneros; y a la vez se destacó la importancia de la industria hidrocarburífera que permite el desarrollo nacional y que tiene su punto sobresaliente hoy con Vaca Muerta. En el acto hubo ofrendas florales en el Pozo Uno y se descubrió una placa en el museo de los veteranos de YPF, situado frente a la Ruta 22.

El intendente Claudio Larraza, que encabezó el acto junto al ministro de Gobierno, Jorge Tobares, señaló la importancia histórica del descubrimiento del petróleo un 29 de octubre de 1918. Larraza indicó que es fecha tiene el simbolismo que marca la identidad y el desarrollo de la ciudad.

“Hace más de un siglo, aquí en Plaza Huincul, comenzó una historia que cambió para siempre el destino de nuestra provincia. De este suelo brotó el primer pozo de petróleo neuquino y, con él, nació la fuerza de un pueblo que aprendió a crecer con trabajo, sacrificio y orgullo”, dijo.

En esta línea subrayó que la administración municipal mantiene un compromiso con la preservación de la memoria ypefiana y la valorización del patrimonio energético provincial. Por otra parte, apuntó que los trabajadores y trabajadoras del petróleo, son la parte viva de la identidad.

«Plaza Huincul fue y seguirá siendo la cuna del petróleo y el gas neuquino, pero también es la cuna de una manera de ser: la del esfuerzo, el compromiso y el amor por esta tierra”, manifestó.

En el monolito del Pozo Uno se dejaron las ofrendas florales (Foto: Gentileza)

Para concluir, el jefe comunal convocó a las ciudadanas y ciudadanos a continuar con la construcción del futuro, con la «misma fuerza que encendió aquel primer pozo en 1918».

A su turno, el ministro Tobares demostró su reconocimiento y gratitud hacia los trabajadores ypefianos. Señaló que su tarea fue fundamental en la construcción del progreso de la provincia y el aporte al país. A su vez, destacó que gran parte del desarrollo nacional se nutre de la energía que se extrae del suelo.

Sobre el nacimiento y desarrollo de la empresa petrolera YPF, dijo que no solo posibilitó la formación de numeros recursos técnicos que hoy se desempeñan en distintas empresas multinacionales, sino que se fortalece el impulso de Vaca Muerta.

Antes de concluir, Tobares reconoció a integrantes de la Agrupación 29 de Octubre porque se esfuerzan a diario para mantener viva la memoria de los pioneros del petróleo, a través de la casa museo.

La ceremonia se hizo en el museo de Veteranos de YPF. (Foto: gentileza)

Fue precisameente José Coco Briseño, el fundador de la agrupación y que está al frente del museo histórico de veteranos de YPF, situado en la intersección de avenidas San Martín -Ruta 22- y Azucena Maizani, al ingreso de la ciudad, el encargado de repasar los orígenes y el significado que tuvo el descubrimiento del petróleo en Neuquén.

Agredeció al intendente Larraza y resaltó la necesidad de mantener vivo el legado de quienes forjaron la historia petrolera.

Las autoridades y los integrantes de la agrupación de veteranos de YPF participaron de la colocación de ofrendas florales en el Pozo Uno situado en el barrio Uno y luego se trasladaron hasta la casa museo donde se descubrió una placa alusiva a los 107 años de la fecha clave para el nacimiento de la ciudad.