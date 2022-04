Polémica y contradicciones por la marcha de los tractores en Plaza de Mayo

El debate por la seguridad en el contexto de la marcha del #23A, que realizarán los productores del Campo en la Plaza de Mayo, ha despertado polémicas en torno a la posibilidad de que los tractores puedan circular por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, había puesto en duda la habilitación para ingresar como lo tenían previsto los productores agropecuarios para este sábado. Sin embargo, en un nuevo discurso del funcionario nacional contradijo sus iniciales afirmaciones. Por parte del Gobierno de la Ciudad, los manifestantes fueron autorizados a realizar la protesta.

El próximo sábado 23 de abril habrá una protesta organizada por los productores autoconvocados en reclamo a una menor presión impositiva para la actividad, la falta de gasoil en plena cosecha, las medidas del Gobierno a la “renta inesperada”.

Los productores se movilizarán en tractores, camionetas y otros vehículos y exigirán al gobierno nacional que “escuche” el reclamo del campo. En contraprestación diversos sectores del oficialismo convocaron en sus redes sociales a realizar una contramarcha.

Autorización de la ciudad

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro dio el aval para que llevara a cabo la protesta, aunque advirtió que debe realizarse según establecen las normativas.

«Recibimos una comunicación por parte de los organizadores de la movilización para avisarnos que iban a manifestarse. Se comprometieron a hacerlo mañana sábado para minimizar los inconvenientes de movilidad, a dejar carriles libres y a no afectar el Metrobus», afirmó el funcionario porteño.

«Nosotros no podemos prohibirlo, pero estamos trabajando para ordenarlo y garantizar que ese derecho no colisione con el derecho a circular de las 3 millones de personas que viven en CABA y otras 3 millones que ingresan diariamente», dijo D’Alessandro.

Del “ni lo sueñen” al “no tenemos jurisdicción”

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández se desdijo sus anteriores dichos sobre la movilización convocada por sectores agropecuarios y aseguró que no impedirá su ingreso de los tractores de los productores.

En una conferencia de prensa aclaró: “Yo utilicé tres palabras que decían ‘ni lo sueñen’. ¿Qué quería decir con este tema? Que nosotros, que no tenemos jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires y nos ocupamos solamente de los espacios federales«.

En la misma línea, explicó: «Nosotros somos responsables de la Casa de Gobierno y de la Catedral. En el caso específico de la Ciudad somos asistentes y colaboramos en todo lo que nos solicitan en tal sentido”.

Fernández mantuvo comunicación con su par de la Ciudad Marcelo D’Alessandro, quien confirmó que había dado autorización para el ingreso de los tractores. «No vamos a participar, solamente cuidando los espacios federales. Lo otro, lo hará la Ciudad de Buenos Aires con el permiso que otorgó, tienen derecho y la policía de la Ciudad», manifestó el funcionario nacional.

El ministro había declarado en entrevistas televisivas: “¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen”. Fernández había argumentado: “El campo está pasando su mejor momento, y que las “ganancias inesperadas alcanzan los 1000 millones de pesos, como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania.

Cuestionamientos del Gobierno

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, manifestó que en el sector agropecuario «se movilizan por las dudas», porque cuestionan «un proyecto que no conocen».

Cerruti aseguró «Acá no hubo suba de retenciones a los productores. La verdad es que están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder. Con lo cual, no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los legítimos derechos del campo«.