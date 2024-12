Políticas de promoción turística en Río Negro, a pura austeridad

Ajena a las estrategias desplegadas por las provincias vecinas para la captación de turistas, Rio Negro ingresa a la temporada de verano con su política de promoción estándar, pero sin planes especiales de descuentos ni beneficios económicos para los visitantes.

El director provincial de Políticas Turísticas (el funcionario de mayor rango ante la prolongada acefalía de la secretaría), Bruno Hellriegel, dijo que desde el área a su cargo trabajan con “promociones en distintos formatos”, adaptadas a las particulares de cada destino, y que el aporte del Estado pasa por allí.

“Hay que entender que el Previaje era un programa nacional, y que fue eliminado por el actual gobierno”, dijo Hellriegel. Desde la salida de la pandemia y hasta fines de 2023 el Estado nacional invirtió fuertes sumas en subsidiar consumos de alojamiento, viajes, restoranes, excursiones y otros servicios turísticos en todo el país,

Neuquén decidió instrumentar este verano el programa “Viajá Neuquén”, que asegurará reintegros de hasta el 40% en los gastos turísticos realizados dentro de la provincia y para titulares de cuentas en el banco provincial. Tendrá vigencia entre el 20 de diciembre y el 14 de abril.

Chubut adoptó su propio esquema de incentivos, al que denominó “pasaporte verano patagónico 2025”, que consiste en una “cuponera” de descuentos y promociones, acordada con con los propios prestadores turísticos.

En ambos casos la intención es lograr niveles de afluencia y ocupación que se acerquen a los registrados en el período 2021/2023 y que este verano (según los vaticinios) sufrirá un impacto derivado de la caída de ingresos y las ventajas cambiarias para los viajes al exterior.

Hellriegel dijo que “hay algunos municipios que tienen campañas de descuentos”, pero no es política provincial. No negó que la cuestión fiscal tiene su peso en esa decisión, que los recursos públicos no abundan y que deben regirse por “un orden de prioridades”.

Ese cuadro de situación convive con el proceso de gestación de la Agencia de Turismo de Rio Negro, diseñada para reemplazar a la secretaría y cuya ley de creación sería aprobada hoy. “Con la agencia se va a generar un sistema mucho más dinámico para la administración general de las políticas turísticas -dijo Hellriegel-. El formato definitivo va a depender de la ley, y luego de la reglamentación”.

Otras herramientas

El secretario de Turismo de Bariloche, Sergio Herrero, dijo que no hay nada que pueda reemplazar el Previaje nacional, por su envergadura, y señaló que esta vez desde su área, a través del Emprotur, iniciaron “un trabajo publicitario muy grande en Chile” para tentar a viajeros de ese origen, y también pusieron el acento en “lograr más vuelos”, que lleguen a la ciudad.

En Bariloche, durante el pasado invierno el municipio propuso una especie de previaje local, con promociones y descuentos, que llamó “Baricheck”, pero los mismos empresarios consideraron que su impacto fue muy escaso. Herrero lo defendió y dijo que “tan mal no estuvo porque lo copiaron desde Nación”. Pero recnoció que no lo repetirán este verano y si hay alguna herramienta similar “deberán organizarlo desde las cámaras empresarias”.

Dijo que desde el municipio trabajaron “para que este sea un buen verano. Aunque siempre puede ocurrir que el turista elija otros destinos, por decisiones económicas o de otro tipo”.

Herrero refirió que frente al complejo panorama que enfrenta el turismo interno, desde el sector empresario pidieron que el municipio adopte algún esquema de exenciones tributarias. “Vinieron a plantear que no se les cobren impuestos. Les dije que va a ser muy difícil, que no es la salida -señaló el funcioanrio-. Tenemos una recaudacion que la cuidamos día a día, para hacer obras, pavimento y otras inversiones indispensables. Les dije que lo presenten por nota pero nunca llegó a haber un planteo formal”.

Según Herrero, Bariloche no tiene problemas de competitividad por tarifas, porque “hay más de 30.400 plazas” y ofertas para todos los bolsillos. “Vamos a tener un enero respetable”, afirmó.

El secretario de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica, Servando Martínez, dijo que el Previaje instrumentado durante el gobierno anterior “funcionó bien porque Nación ponía un dinero importante, y porque estaba incluido el aéreo”, entre los servicios que recibían descuentos.

El efecto de aquella política le permitió a Bariloche superar por primera vez el millón de turistas anuales. Martínez reconoció que hoy esos recursos no están y Bariloche se prepara de otra forma para tener una temporada acorde con las expectativas. A su entender, “hay un enero que viene bastante bien, con una ocupación que llegaría al 80%” y un febrero con más incertidumbre, que dependerá del flujo de turistas chilenos.

“En tarifas estamos bien, se consiguen apart hotel para cuatro personas por 100 mil pesos diarios con IVA”, sostuvo el dirigente. Pero reconoció que los prestadores habilitados deben lidiar con la cantidad de oferta irregular, que no paga impuestos y que constituye “el principal problema que sufre el sector”.

Martínez dijo que “la presión impositiva es grande, los costos subieron muchísimo, tanto sueldos como servicios, y las tarifas no acompañaron al mismo ritmo”.

Fondos adeudados

Herrero insistió, como otras veces, en que la tarea de promoción de la ciudad encarada por el Emprotur se complica por la deuda que mantiene la provincia con los aportes comprometidos por ley.

Dijo que llegó a ser 1.066 millones de pesos y que hubo algunos pagos menores (hace unos días les transfirieron 20 millones de pesos), pero hasta ahora el Emprotur sigue a la espera de la “regularización” que les prometió el ministro Fabián Gatti.

Hellriegel dijo no tener una cifra actualizada sobre los aportes atrasados con los cuatro entes municipales de promoción turística que funcionan en Río Negro, donde confíen en que la creación de la agencia inaugurará una nueva etapa, con pagos al día. “La coyuntura es difícil pero esa es la idea, la plata debería estar”, dijo Hellriegel.