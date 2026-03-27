Por reclamo de los auxiliares de servicio, ATE anunció un paro para el lunes en las escuelas

Carlos Quintriqueo, titular de ATE Neuquén dice que desde el año pasado no hay reuniones con el gobierno Foto: Matías Subat.

La paz social en el ámbito educativo neuquino sufrió una nueva ruptura tras la confirmación de una medida de fuerza que afectará el normal dictado de clases.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, anunció que a partir del próximo lunes los auxiliares de servicio iniciarán un paro por tiempo indeterminado ante lo que calificó como una «desidia total» por parte de las autoridades provinciales.

El plenario de delegados resolvió la medida tras denunciar el incumplimiento del pago de un ítem salarial clave acordado en la paritaria del año pasado.

Deudas salariales y falta de liquidación

El eje central del conflicto reside en la denominada «promoción horizontal», un beneficio que alcanza a más de 8.000 trabajadores de la educación.

Según explicó el dirigente sindical, este concepto debió liquidarse con los haberes de enero, pero los listados trabajados durante el verano no se cargaron en el sistema en febrero ni tampoco en el presente mes de marzo.

Quintriqueo señaló que «hoy nos encontramos con los sueldos liquidados una vez más sin ese 4% que corresponde a la promoción horizontal establecida en la convención colectiva».

Para el gremio, este retraso representa una pérdida del poder adquisitivo en un contexto de alta inflación. El dirigente remarcó que ese porcentaje, aunque parezca menor para un funcionario, resulta significativo para la economía familiar de un auxiliar, especialmente cuando el valor del dinero se deprecia mes a mes por la falta de pago en tiempo y forma.

La falta de respuesta por parte de la ministra de Educación y de la presidencia del Consejo Provincial de Educación agotó las instancias de diálogo.

El conflicto en Medicina Laboral

Otro de los puntos críticos que motivó la huelga es el funcionamiento de la Dirección de Medicina Laboral. Desde ATE denunciaron que no se están reconociendo certificados médicos de enfermedades crónicas o terminales, dejando a los trabajadores en una situación de total desprotección legal y económica.

«Parece un control aduanero donde revisan si la valija tiene rueditas; desconocen certificados de profesionales públicos y privados por supuesta ilegibilidad», denunció el secretario general.

Quintriqueo brindó ejemplos de situaciones extremas, como el alta médica otorgada a una docente con una enfermedad terminal o la objeción de certificados para un trabajador que sufrió la amputación de una pierna.

Según el gremio, estas decisiones se toman sin criterios médicos claros y con el único objetivo de perjudicar al empleado, quien queda impedido de trabajar pero bajo la amenaza de descuentos salariales.

El sindicalista afirmó que «el área de Medicina Laboral lo único que nos trae es perjuicio; hoy cada control es una excusa para poner más requerimientos absurdos».

Impacto en el inicio de la semana

Respecto al alcance de la medida, el lunes se sentirá con mayor fuerza a partir del turno tarde. Si bien las escuelas podrían abrir por la mañana gracias a la limpieza realizada el viernes, la ausencia de los auxiliares de servicio desde las primeras horas del lunes impedirá garantizar las condiciones de higiene necesarias para el resto de la jornada.

La medida no tiene fecha de finalización y el gremio supedita el levantamiento del paro a una convocatoria urgente que brinde soluciones definitivas.

Finalmente, el gremio advirtió que no aceptará más dilaciones ni actas que luego no se cumplen. La pelota está ahora en el campo del Gobierno Provincial, que deberá decidir si convoca a una mesa de negociación para desactivar un conflicto que amenaza con dejar a miles de alumnos sin clases en toda la provincia.

«Esto empieza y no tiene fecha de conclusión hasta tanto seamos convocados y los reclamos estén resueltos», sentenció Quintriqueo.