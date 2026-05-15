Murió un trabajador de la Uocra en Neuquén: investigan si fue por un accidente con unos caños, quién era

El desafortunado hecho ocurrió en la planta La Angostura Sur, ubicada a unos 30 kilómetros de Cutral Co.

Un trabajador de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) fue hallado muerto este viernes por la mañana en el sector de Sierra Barrosa, en el bloque La Angostura Sur de Neuquén. La víctima era oriunda de Campana, Buenos Aires, y trabajaba como soldador para la empresa AESA.

El secretario general de la Uocra, Victor Carcar, informó a DIARIO RÍO NEGRO que aún no se determinaron las causas de la muerte. Desconocen si el trabajador murió golpeado por un caño o si fue por causas naturales. Una de las posibilidades es que se haya descompensado y luego se haya golpeado con un caño del lugar.

Investigan la muerte de un trabajador de la Uocra en Sierra Barrosa

El fallecimiento ocurrió durante el último turno del jueves y el cuerpo fue hallado este viernes a primera hora por un compañero. La víctima fue identificada como Darío Ruíz.

Carcar indicó que Ruíz estaba realizando trabajos de soladadura en unos caños ubicados en el exterior de la planta cuando se produjo su fallecimiento. En el lugar trabaja personal de criminalística y un médico de la policía de Neuquén.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que interviene en el hecho la fiscal Lucrecia Sola. Según trascendió, Ruíz fue hallado por otro operario ya sin signos vitales y con «un caño pesado encima«. El aviso a las autoridades fue comunicado alrededor de las 8.30. La planta de PTC está ubicada en la sector de Sierra Barrosa.

La empresa emitió un comunicado tras el hecho y envió sus condolencias a la familia. «AESA lamenta informar el fallecimiento de un operario en la obra de la Planta de Tratamiento de Crudo del Bloque La Angostura Sur (LAS) por causas que aún se intentan determinar», escribieron.

Y agregaron: «Apenas tomó conocimiento del hecho, AESA activó los protocolos de seguridad y se inició un proceso de investigación interna. Asimismo, se dio intervención a las autoridades competentes. AESA se encuentra colaborando con la familia en este difícil momento».