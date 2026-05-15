El Consejo Federal de Intendentes insistió con reclamos al Gobierno Nacional

El Consejo Federal de Intendentes (Cofein) realizó un nuevo encuentro en Rosario donde insistió con reclamos al Gobierno Nacional sobre la distribución de fondos vinculados al transporte, la educación, la discapacidad y obras esenciales para las comunidades.

Entre más de 30 jefes comunales estuvieron presentes la jefa de Gabinete de Viedma, María Eugenia Serra y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, además del anfitrión Pablo Javkin. También participaron los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

El documento consensuado por el consejo sostiene que «el federalismo no es una concesión del poder central, sino la base fundacional de nuestra Nación» y remarca que los municipios son el primer eslabón de respuesta ante las demandas sociales cotidianas. Además, advierte sobre «el impacto que generan en las ciudades la retención de recursos y el incumplimiento en el envío de partidas que corresponden por ley».

La nota acordada por los participantes rechazó cualquier lectura asistencialista: «No pedimos asistencia, exigimos la restitución de los recursos que nuestras comunidades generan y que el Ejecutivo Nacional retiene de forma arbitraria».

El texto reivindicó la gestión de los intendentes que «hablamos desde la autoridad de quienes ya hemos aplicado la austeridad y la modernización tecnológica. Hemos optimizado cada peso con transparencia y eficiencia. Las provincias y las ciudades no son un gasto, son el motor que sostiene a la Argentina».

«No buscamos privilegios, buscamos soluciones» indicó el documento y resaltó que «cuando la realidad golpea al pueblo, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier bandera partidaria. No hay República posible sin ciudades de pie».

Si Nación no nos mira, deberá escucharnos. Y de esto trata el Cofein, de la voz del interior, que representa las necesidades más reales de los ciudadanos». María Eugenia Serra, jefa de Gabinete de Viedma.

Serra en representación del intendente Marcos Castro

En representación del intendente Marcos Castro, asistió la jefa de Gabinete, María Eugenia Serra, quien destacó la importancia de construir espacios de diálogo y articulación entre ciudades de todo el país para defender los intereses del interior argentino.

En ese marco, Serra expresó que «estos encuentros nos demuestran que no hay nada más democrático que el federalismo y el pluralismo».

La funcionaria municipal señaló además que «es en los municipios donde los vecinos van a buscar respuestas frente a una gran crisis, como es la actual, y el Gobierno nacional debe escuchar a las ciudades».

En la misma línea, remarcó que continúa el reclamo por la distribución de recursos que pertenecen a las provincias y municipios. «Se continúa con el pedido de distribución del fondo compensador, por ejemplo, que nos pertenece por ley», afirmó.

Finalmente, Serra sostuvo que el Cofein representa «la voz del interior» y agregó: «si Nación no nos mira, deberá escucharnos. Y de esto trata el Cofein, de la voz del interior, que representa las necesidades más reales de los ciudadanos».