Cómo hacer torta matera fit de banana y cacao amargo: la receta húmeda y fácil para acompañar el mate

Si hay una combinación que nunca falla en recetas caseras es la de banana y cacao amargo. Juntos logran una textura húmeda, suave y esponjosa, con el equilibrio justo entre dulzor natural y sabor intenso.

Lo mejor de esta torta es que no hace falta batidora ni técnicas complicadas: se mezcla todo en un bowl, se lleva al horno y en pocos minutos queda lista para acompañar el desayuno, la merienda o el mate de la tarde.

Además, tanto la banana como el cacao amargo aportan propiedades nutricionales que hicieron que esta receta gane popularidad entre quienes buscan opciones más caseras y equilibradas.

Por qué la banana y el cacao amargo funcionan tan bien juntos

La banana madura aporta humedad natural, dulzor y una textura cremosa que ayuda a que la torta quede tierna sin necesidad de usar grandes cantidades de manteca o azúcar.

El cacao amargo, en cambio, suma profundidad de sabor y un toque intenso que equilibra perfectamente lo dulce de la fruta.

El resultado es una torta suave, húmeda y con aroma irresistible.

Las propiedades de la banana

La banana es una de las frutas más consumidas por su aporte de:

Potasio

Fibra

Energía natural

Vitamina B6

Magnesio

Además, ayuda a aportar saciedad y suele utilizarse en recetas saludables como reemplazo parcial del azúcar o la manteca.

Cuando está madura, también mejora la textura de tortas y budines porque aporta humedad y cremosidad de forma natural.

Qué beneficios tiene el cacao amargo

El cacao amargo puro también es muy valorado por especialistas en nutrición debido a su contenido de antioxidantes y minerales.

Entre sus propiedades más destacadas aparecen:

Antioxidantes naturales

Magnesio

Hierro

Flavonoides

Además, distintos estudios relacionan el consumo moderado de cacao puro con beneficios vinculados al estado de ánimo y la salud cardiovascular.

A diferencia del chocolate ultraprocesado, el cacao amargo tiene menos azúcar y un sabor mucho más intenso.

Torta matera fit: Ingredientes para la torta de banana y cacao amargo

1 banana madura

2 huevos

Esencia de vainilla

Edulcorante (unas gotitas)

1/4 taza de aceite de coco o común

1/2 taza de leche

1 taza de harina integral

3 cucharadas de cacao amargo

1 cucharadita de polvo de hornear

Torta matera fit: Cómo hacer la torta paso a paso

Paso 1

En un bowl, colocá la banana y pisala hasta formar un puré. Ese paso es clave para lograr la textura húmeda y cremosa.

Paso 2

Agregá los huevos, la esencia de vainilla, el edulcorante, el aceite y la leche. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.

Paso 3

Incorporá la harina integral, el cacao amargo y el polvo de hornear. Revolvé hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Paso 4

Pasá la preparación a un molde previamente aceitado y llevá al horno a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos.

Torta matera fit: Tips para que quede más húmeda y esponjosa

Usar bananas bien maduras

Cuanto más madura esté la banana, más dulzor y humedad aportará a la preparación.

No sobrebatir la mezcla

Mezclar apenas hasta integrar ayuda a conservar una textura más aireada.

Comerla tibia

La torta recién salida del horno potencia muchísimo el aroma del cacao y la suavidad de la banana.

Torta matera fit: Ideal para mate, café o desayuno

Esta receta se volvió muy popular porque combina sabor intenso, ingredientes simples y una preparación rápida.

Además, queda perfecta para:

Acompañar el mate.

Servir con café.

Freezar por porciones.

Comer como snack casero.

Una opción simple, rica y cada vez más elegida por quienes buscan recetas fáciles con ingredientes cotidianos.