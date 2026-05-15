Cómo hacer torta matera fit de banana y cacao amargo: la receta húmeda y fácil para acompañar el mate
Si hay una combinación que nunca falla en recetas caseras es la de banana y cacao amargo. Juntos logran una textura húmeda, suave y esponjosa, con el equilibrio justo entre dulzor natural y sabor intenso.
Lo mejor de esta torta es que no hace falta batidora ni técnicas complicadas: se mezcla todo en un bowl, se lleva al horno y en pocos minutos queda lista para acompañar el desayuno, la merienda o el mate de la tarde.
Además, tanto la banana como el cacao amargo aportan propiedades nutricionales que hicieron que esta receta gane popularidad entre quienes buscan opciones más caseras y equilibradas.
Por qué la banana y el cacao amargo funcionan tan bien juntos
La banana madura aporta humedad natural, dulzor y una textura cremosa que ayuda a que la torta quede tierna sin necesidad de usar grandes cantidades de manteca o azúcar.
El cacao amargo, en cambio, suma profundidad de sabor y un toque intenso que equilibra perfectamente lo dulce de la fruta.
El resultado es una torta suave, húmeda y con aroma irresistible.
Las propiedades de la banana
La banana es una de las frutas más consumidas por su aporte de:
- Potasio
- Fibra
- Energía natural
- Vitamina B6
- Magnesio
Además, ayuda a aportar saciedad y suele utilizarse en recetas saludables como reemplazo parcial del azúcar o la manteca.
Cuando está madura, también mejora la textura de tortas y budines porque aporta humedad y cremosidad de forma natural.
Qué beneficios tiene el cacao amargo
El cacao amargo puro también es muy valorado por especialistas en nutrición debido a su contenido de antioxidantes y minerales.
Entre sus propiedades más destacadas aparecen:
- Antioxidantes naturales
- Magnesio
- Hierro
- Flavonoides
Además, distintos estudios relacionan el consumo moderado de cacao puro con beneficios vinculados al estado de ánimo y la salud cardiovascular.
A diferencia del chocolate ultraprocesado, el cacao amargo tiene menos azúcar y un sabor mucho más intenso.
Torta matera fit: Ingredientes para la torta de banana y cacao amargo
- 1 banana madura
- 2 huevos
- Esencia de vainilla
- Edulcorante (unas gotitas)
- 1/4 taza de aceite de coco o común
- 1/2 taza de leche
- 1 taza de harina integral
- 3 cucharadas de cacao amargo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Torta matera fit: Cómo hacer la torta paso a paso
Paso 1
En un bowl, colocá la banana y pisala hasta formar un puré. Ese paso es clave para lograr la textura húmeda y cremosa.
Paso 2
Agregá los huevos, la esencia de vainilla, el edulcorante, el aceite y la leche. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.
Paso 3
Incorporá la harina integral, el cacao amargo y el polvo de hornear. Revolvé hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
Paso 4
Pasá la preparación a un molde previamente aceitado y llevá al horno a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos.
Torta matera fit: Tips para que quede más húmeda y esponjosa
Usar bananas bien maduras
Cuanto más madura esté la banana, más dulzor y humedad aportará a la preparación.
No sobrebatir la mezcla
Mezclar apenas hasta integrar ayuda a conservar una textura más aireada.
Comerla tibia
La torta recién salida del horno potencia muchísimo el aroma del cacao y la suavidad de la banana.
Torta matera fit: Ideal para mate, café o desayuno
Esta receta se volvió muy popular porque combina sabor intenso, ingredientes simples y una preparación rápida.
Además, queda perfecta para:
- Acompañar el mate.
- Servir con café.
- Freezar por porciones.
- Comer como snack casero.
Una opción simple, rica y cada vez más elegida por quienes buscan recetas fáciles con ingredientes cotidianos.
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