ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Tendencias

Cómo hacer torta matera fit de banana y cacao amargo: la receta húmeda y fácil para acompañar el mate

Con banana madura y cacao amargo, esta torta matera se volvió una de las recetas más buscadas para acompañar el mate. Cómo hacerla paso a paso y qué beneficios aportan sus ingredientes

Redacción

Por Redacción

Si hay una combinación que nunca falla en recetas caseras es la de banana y cacao amargo. Juntos logran una textura húmeda, suave y esponjosa, con el equilibrio justo entre dulzor natural y sabor intenso.

Lo mejor de esta torta es que no hace falta batidora ni técnicas complicadas: se mezcla todo en un bowl, se lleva al horno y en pocos minutos queda lista para acompañar el desayuno, la merienda o el mate de la tarde.

Además, tanto la banana como el cacao amargo aportan propiedades nutricionales que hicieron que esta receta gane popularidad entre quienes buscan opciones más caseras y equilibradas.

Por qué la banana y el cacao amargo funcionan tan bien juntos

La banana madura aporta humedad natural, dulzor y una textura cremosa que ayuda a que la torta quede tierna sin necesidad de usar grandes cantidades de manteca o azúcar.

El cacao amargo, en cambio, suma profundidad de sabor y un toque intenso que equilibra perfectamente lo dulce de la fruta.

El resultado es una torta suave, húmeda y con aroma irresistible.

Las propiedades de la banana

La banana es una de las frutas más consumidas por su aporte de:

  • Potasio
  • Fibra
  • Energía natural
  • Vitamina B6
  • Magnesio

Además, ayuda a aportar saciedad y suele utilizarse en recetas saludables como reemplazo parcial del azúcar o la manteca.

Cuando está madura, también mejora la textura de tortas y budines porque aporta humedad y cremosidad de forma natural.

Qué beneficios tiene el cacao amargo

El cacao amargo puro también es muy valorado por especialistas en nutrición debido a su contenido de antioxidantes y minerales.

Entre sus propiedades más destacadas aparecen:

  • Antioxidantes naturales
  • Magnesio
  • Hierro
  • Flavonoides

Además, distintos estudios relacionan el consumo moderado de cacao puro con beneficios vinculados al estado de ánimo y la salud cardiovascular.

A diferencia del chocolate ultraprocesado, el cacao amargo tiene menos azúcar y un sabor mucho más intenso.

Torta matera fit: Ingredientes para la torta de banana y cacao amargo

  • 1 banana madura
  • 2 huevos
  • Esencia de vainilla
  • Edulcorante (unas gotitas)
  • 1/4 taza de aceite de coco o común
  • 1/2 taza de leche
  • 1 taza de harina integral
  • 3 cucharadas de cacao amargo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear

Torta matera fit: Cómo hacer la torta paso a paso

Paso 1

En un bowl, colocá la banana y pisala hasta formar un puré. Ese paso es clave para lograr la textura húmeda y cremosa.

Paso 2

Agregá los huevos, la esencia de vainilla, el edulcorante, el aceite y la leche. Mezclá bien hasta integrar todos los ingredientes.

Paso 3

Incorporá la harina integral, el cacao amargo y el polvo de hornear. Revolvé hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

Paso 4

Pasá la preparación a un molde previamente aceitado y llevá al horno a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos.

Torta matera fit: Tips para que quede más húmeda y esponjosa

Usar bananas bien maduras

Cuanto más madura esté la banana, más dulzor y humedad aportará a la preparación.

No sobrebatir la mezcla

Mezclar apenas hasta integrar ayuda a conservar una textura más aireada.

Comerla tibia

La torta recién salida del horno potencia muchísimo el aroma del cacao y la suavidad de la banana.

Torta matera fit: Ideal para mate, café o desayuno

Esta receta se volvió muy popular porque combina sabor intenso, ingredientes simples y una preparación rápida.

Además, queda perfecta para:

  • Acompañar el mate.
  • Servir con café.
  • Freezar por porciones.
  • Comer como snack casero.

Una opción simple, rica y cada vez más elegida por quienes buscan recetas fáciles con ingredientes cotidianos.


Temas

Banana

cacao

FIT

Saludable

Torta matera

Si hay una combinación que nunca falla en recetas caseras es la de banana y cacao amargo. Juntos logran una textura húmeda, suave y esponjosa, con el equilibrio justo entre dulzor natural y sabor intenso.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén