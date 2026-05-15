Servicio a la comunidad: CALF programó tres cortes de luz para este domingo 17 de mayo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará varios sectores de la ciudad de Neuquén este domingo 17 de mayo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el 17 de mayo

CALF indicó que los cortes programados para este domingo serán de la siguiente forma:

Zona: Barrio Villa Farrel desde Río Desaguadero hasta Borlenghi

Horario: De 6.30 a 10.30

De 6.30 a 10.30 Motivo: Instalación de tecnología inteligente para una mediación más precisa y mejor servicio.

Instalación de tecnología inteligente para una mediación más precisa y mejor servicio. Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

Zona: desde Planas hasta 12 de septiembre entre Trabajador Municipal y Remigio Bosch

Horario: De 7.00 a 13.30

De 7.00 a 13.30 Motivo: Modernización y refuerzo de estructuras para potenciar la red eléctrica de la zona

Modernización y refuerzo de estructuras para potenciar la red eléctrica de la zona Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.