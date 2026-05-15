Anmat prohibió el uso de componentes para esmaltes de uñas: cuáles son y por qué

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), actualizó la lista de sustancias prohibidas para la fabricación de productos cosméticos y de higiene personal en el país.

Los productos fueron removidos tras no cumplir con el ordenamiento jurídico nacional, bajo la Resolución Mercosur GMC Nº 27/25 “Reglamento Técnico Mercosur» sobre lista de sustancias que no pueden ser utilizadas en productos de higiene personal, cosméticos y perfumes. La medida fue establecida en el Boletín Oficial.

Tras las reformas, estas nuevas exigencias afectarán a los fabricantes, importadores y comercializadores de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que se encuentren en el mercado nacional.

La disposición incorpora cambios en el reglamento que regula los ingredientes permitidos y prohibidos en cosméticos, perfumes y productos de cuidado personal. Según se informó, algunas sustancias que eran utilizadas principalmente en esmaltes para uñas quedarán prohibidas dentro del mercado argentino.

La resolución establece que las empresas fabricantes, importadoras y comercializadoras tendrán un plazo de 60 días para adecuarse a las nuevas exigencias. El período de adaptación alcanza a todos los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que actualmente se comercializan en el mercado nacional.

Anmat prohibió la venta de componentes no autorizados para realizar esmalte de uñas: el listado

Los componentes que se ven excluidos bajo la norma legal son:

Óxido de difenil (2, 4, 6-trimetilbenzoil) fosfina

NCI: “trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide” (N° CAS 75980-60-8)

(N° CAS 75980-60-8) N,N-dimetil-p-toluidina (N° CAS 99-97-8).

Entre los compuestos alcanzados aparece la N,N-dimetil-p-toluidina, una amina aromática que era empleada para acelerar el secado de esmaltes semipermanentes, geles y otros productos cosméticos. También tenía aplicaciones en resinas, acrilatos y cementos dentales, aunque ahora su utilización quedará restringida por cuestiones de seguridad sanitaria.

Anmat prohibió la venta de componentes no autorizados para realizar esmalte de uñas: los fundamentos de la entidad

Desde el organismo señalaron que la actualización busca garantizar “la correcta utilización de las materias primas” empleadas en la industria cosmética. Además, remarcaron que la revisión periódica de estas listas permite adaptar la normativa a los estándares internacionales y reforzar los controles sobre los productos que llegan a los consumidores.

Anmat viene reforzando el control sobre productos cosméticos y de higiene personal. Durante las últimas semanas, el organismo prohibió la comercialización de distintas marcas de productos capilares, perfumes y artículos de limpieza por falta de registros sanitarios y otras irregularidades detectadas en inspecciones oficiales.

La decisión también se enmarca en el proceso de armonización normativa impulsado por el Mercosur. Según detallaron las autoridades, el objetivo es unificar criterios técnicos y sanitarios entre los países miembros, en línea con lo dispuesto por el Protocolo de Ouro Preto y otras resoluciones regionales.