Por renuncias, cambia la banca del FIT en el Deliberante de Neuquén

«Esta nueva gestión, a pesar de los matices, mantiene la lógica» de gobernar para los intereses multinacionales, sostuvo Priscila Otton, concejala del Frente de Izquierda (FIT- Unidad) en el Deliberante de Neuquén, a un mes de dejar la banca. En la última sesión, el Concejo le aprobó la renuncia y después del 2 de julio, asumirá en su lugar, Julieta Katcoff.

Otton fue parte de la anterior conformación del Deliberante y de la actual, luego de que la alianza de la izquierda, el FITU, lograra la reelección y retuviera las 2 bancas. El acuerdo electoral del frente está convalidado por la Justicia Electoral, y luego de un poco más de un año de gestión, Otton renunció a la banca para que asuma Katcoff, la candidata que seguía en la lista.

La concejala integrará el pleno en las sesiones del 12 y 26, con varios proyectos que buscará que se aprueben, dijo.

Algunos tienen que ver con planteos de los vecinos, como los reducidores de velocidad en la calle Casimiro Gómez y en Novella. «Nos respondieron que los de Casimiro están en el presupuesto, pero los demás no están previstos; igual insistiremos porque los vecinos cada vez que cruzan para ir a la escuela 347, ponen en peligro su vida», aseguró.

Aseguró que un tema de demanda recurrente es la necesidad de refuerzos de colectivos en el ingreso escolar y laboral, por la mañana. «Desde el oficialismo nos dicen que no hay reclamos registrados en el 147 por la falta de transporte, pero sucede, esos reclamos están y queremos un informe para conocer porque las líneas actuales, no alcanzan», aseguró.

Las iniciativas de pronunciamientos políticos del FIT son parte también de los proyectos de legislación, algunos como los relativos al fracking espera que lleguen a votación, al igual que la imposición de algunos nombres a las calles con artistas de la ciudad o personas destacadas para los nuevos loteos sociales.

«Dos de declaración tengo previstos: el rechazo a la eliminación del derecho a huelga que hizo por decreto (el presidente, Javier) Milei y la situación del Garrahan», puntualizó.

Sobre las características de la actual composición del Deliberante respecto de la integración anterior, Otton reconoció que con la nueva «tuvimos el acompañamiento (para la aprobación de proyectos) de varios bloques unipersonales que forman parte del Neuquinizate, en peticiones o declaraciones interés aunque no siempre cosecharon los votos suficientes para que salga del recinto (se apruebe), pero fue importante», dijo.

Sin embargo fue tajante al opinar que «se profundiza esta postura general de que el Concejo no legisla para la gente de a pie, sino para las multinacionales: sigue pensando en subsidios y condonaciones para las empresas que se instalan en Neuquén, le perdonan plata a los que se instalan como recompensa para que se instalen acá, pero cuando se piden explicaciones por la falta de refugios de los colectivos, te bloquean todo tipo de proyectos hasta para pedir informes», cuestionó.

Criticó que, salvo que se cuente con la anuencia de algún integrante del oficialismo para solicitudes al Ejecutivo, no se brindan explicaciones. «En esta nueva gestión, a pesar de tener matices con el anterior, mantienen esa lógica», detalló.