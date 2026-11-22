En el tramo final del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, hará su debut parlamentario este miércoles a las 15 ante la Cámara de Senadores para brindar su primer informe de gestión bajo mandato constitucional. El ministro coordinador deberá responder un cuestionario unificado de 1.287 preguntas enviadas por los distintos bloques —que inicialmente sumaban 1.659— y estructurará su discurso sobre la defensa de los tres años de gestión del Gobierno en contraste con la herencia recibida, bajo el concepto del orden como eje central.

Se trata de la primera exposición parlamentaria de Santilli desde que asumió el cargo el 30 de junio de este año tras la abrupta salida de Manuel Adorni, quien renunció en medio de la polémica desatada por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Asimismo, marcará el regreso de un jefe de Gabinete a la Cámara Alta desde la última presentación de Guillermo Francos. Aunque el artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el titular de esa cartera debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno, esa obligación permaneció incumplida durante toda la gestión del exdiputado del PRO hasta que el bloque justicialista, conducido por el senador José Mayans, formalizó un proyecto de resolución para convocarlo ante su prolongada ausencia en el recinto.

Los ejes del informe, el reparto de las preguntas y la ausencia de Javier Milei

Santilli coordina los últimos detalles de su presentación junto a los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes lo escoltarán en el recinto. «Va a ser un discurso inicial muy centrado en la defensa de la gestión y la herencia recibida», anticiparon desde el equipo encargado de recopilar las consultas a Infobae. En la misma línea, un estrecho colaborador del funcionario vaticinó una sesión extensa y detalló la estrategia: «La idea es que Diego haga un repaso ministerio por ministerio. Que además haga una defensa de lo que se hizo en estos tres años en función de lo que se recibió. Va a estar centrado en el orden como paraguas de todo».

De acuerdo con el desagregado oficial elaborado por la coordinación de ministerios, el 46% de las preguntas de los senadores se concentra en materia económica. En segundo lugar se ubica el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, con el 18% de las consultas, mientras que la cartera de Salud ocupa el tercer puesto con el 11,5%. Por su parte, la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior reúnen el 7,6% del total, y el porcentaje restante se distribuye entre áreas como Seguridad, el Banco Central, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia y Transformación del Estado y Desregulación.

A diferencia de lo ocurrido a finales de abril durante el último informe de gestión de Adorni —cuando el presidente Javier Milei y todo el Gabinete asistieron al recinto en señal de respaldo frente a los cuestionamientos opositores por su situación judicial—, esta vez no está previsto que el mandatario ni el resto de los ministros acompañen a Santilli.

Desde su salto de la cartera de Interior a la Jefatura de Gabinete, el dirigente se consolidó como uno de los colaboradores más estrechos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y hoy lidera las negociaciones con los gobernadores aliados tanto para destrabar la agenda legislativa como para delinear el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

48 horas clave en el Senado: ludopatía, suspensión de las PASO y Ficha Limpia

La exposición del ministro coordinador se insertará dentro de una semana de 48 horas de intensa actividad en el Senado, en la antesala del cierre de las sesiones ordinarias previsto para este viernes. El mismo miércoles a las 10 de la mañana, antes de la llegada de Santilli, se reunirá un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales con el objetivo de debatir y dictaminar la ley de ludopatía que llegó en revisión desde Diputados, plenario que deberá concluir alrededor de las 14 para dar paso al informe de gestión.

Al día siguiente, el jueves, la Cámara Alta volverá a sesionar para tratar el proyecto de ludopatía junto con otras iniciativas con dictamen a los que los senadores acordaron darles sanción o media sanción para evitar que pierdan estado parlamentario. Sin embargo, el debate central será la reforma electoral —en cuya negociación Santilli cumple un papel clave—, donde el oficialismo busca suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y poner en marcha Ficha Limpia. Aunque en el Gobierno confían en reunir los votos necesarios, una senadora libertaria advirtió a Infobae que trabajarán en la previa para evitar contratiempos: «Queda una semana de mucha rosca para poder lograr alguno de los objetivos. Nosotros tenemos un objetivo claro, que es el de suspender las PASO. Veremos cómo se mueven ellos y, a partir de ahí, terminaremos de organizar la estrategia para llegar al recinto con votos de sobra».

Presupuesto 2027 en Diputados y los proyectos que esperan las extraordinarias

En la Cámara de Diputados el cierre de las sesiones ordinarias también estará marcado por una agenda exigente, luego de que la semana pasada el oficialismo no lograra reunir el quórum para sesionar el miércoles. Hasta el momento, los diputados tienen previsto realizar la última sesión ordinaria este jueves con el propósito de debatir el Presupuesto 2027, una ley marco cuya extensión vuelve poco probable la incorporación de otros expedientes en el temario.

Como consecuencia de la falta de quórum de la semana anterior, al menos tres iniciativas de interés para la Casa Rosada quedarían relegadas a la espera de que el Poder Ejecutivo dicte el decreto de llamado a sesiones extraordinarias en diciembre, con la meta de aprobarlas antes del 30 de ese mes. Entre ellas figura la ley de Defensa de la Soberanía Nacional —conocida como ley Malvinas—, impulsada desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, asociado en los pasillos parlamentarios a uno de los vértices del desaparecido triángulo de hierro presidencial, que apunta a frenar el avance petrolero en las islas y restringir el ingreso de capitales chinos en sectores estratégicos como energía, minería y telecomunicaciones.

También aguardará el llamado a extraordinarias la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que ya había sido aprobado por amplia mayoría en Diputados y devuelto con cambios por dos tercios del Senado, pero que no tendría margen operativo para ingresar al recinto esta semana, junto con el traspaso de la justicia en lo Criminal y Correccional de Menores de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.