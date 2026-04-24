Postergaron la reunión de la mesa política para la próxima semana: será antes de la presentación de Manuel Adorni en el Congreso

El Gobierno cambió de planes y trasladó la reunión de la mesa política para la próxima semana. El encuentro estaba programado para este viernes y se esperaba que sea clave para ultimar detalles de la presentación que hará Manuel Adorni hará en el Congreso el 29 de abril.

Reunión clave de la mesa política del Gobierno

El encuentro, a partir de este cambio, se pautó para el próximo 27 de abril y se hará a las 14 en la Casa Rosada. Esta vez la mesa política estará encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El plan es ajustar la ambiciosa agenda parlamentaria libertaria y comenzar a evaluar las distintas estrategias para sumar votos en el Congreso. En los últimos días, el oficialismo se encargó de ingresar a debate una nueva Ley de Salud Mental, una Ley contra el Fraude por Pensiones por Invalidez y La Ley Hojarasca. Pero, fuentes del oficialismo aseguraron que apuestan aprobar en los próximos meses cambios en el Código Penal y una reforma electoral que trastocará de plano el sistema.

También se prevé que evalúen la situación respecto al jefe de Gabinete ya que los cuestionamientos que surgieron por la investigación que lo involucra, generó tensiones con las fuerzas aliadas en el Parlamento y podrían poner en peligro las intenciones del Gobierno en el Congreso.

Manuel Adorni es uno de los integrantes de esta mesa política que desde el escándalo que protagonizó, a raíz de sus viajes privados, sumó varios encuentros para mostrar actividad. Lo particular de la reunión es que también llega en un momento clave porque se dará días previos a la presentación del Jefe de Gabinete en el Congreso.

Según lo difundido, Adorni aún pule su estrategia junto a su círculo de asesores integrado por Devitt, el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y la responsable de la Unidad de Gabinete de Asesores, Aimé “Meme” Vázquez.

Su equipo será quien decida la narrativa para su exposición en Diputados, si debe adoptar un tono confrontativo o moderar la dialéctica. Lo único que si se anticipó es que el jefe de Gabinete buscará evitar dar nuevos detalles de su patrimonio, invocando la causa judicial en curso y la próxima declaración jurada que prevé presentar con fecha límite del 30 de mayo.

Por su parte, desde el entorno de la jefatura manifestaron que no descartan la posibilidad de que Manuel Adorni haga su discurso de apertura y responda las primeras preguntas, pero que se pueda retirar ante una posible suma de descalificaciones de parte de los diputados.

«La Constitución no dice que tenga que quedarse todo el tiempo del mundo«, afirma una fuente libertaria y no sería algo aislado ya que en 2025, el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, tomó esta decisión cuando abandonó el recinto tras un fuerte cruce con la senadora de UxP, Cristina López.