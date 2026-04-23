Manuel Adorni reúne a la mesa política a días de presentar su informe de gestión y de enfrentarse a la oposición en Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, irá al Congreso el próximo 29 de abril para presentar el tradicional informe de gestión, pero también deberá responder preguntas de los legisladores. Sin embargo debido a su situación, se espera que los interrogatorios ahonden sobre la causa de presunto enriquecimiento ilícito que transita en Comodoro Py.

Ante esta situación, el funcionario convocó a la mesa política para, entre todos, definir una estrategia y estar preparado para la próxima semana.

Reunión de la mesa política: la estrategia de Adorni antes de ir al Congreso

El funcionario planea presentar por escrito la respuesta a cerca de 2.000 consultas que le enviaron previamente los diputados de la oposición, de las cuales casi un centenar refieren a su patrimonio, viajes y la causa por enriquecimiento ilícito.

Su estrategia es dar una respuesta a esto durante su alocución en el recinto, sin embargo hay diputados de bloques opositores que están preparando sus propias consultas, incluso con datos propios que aún no se conocen.

Este asunto será el motivo principal por el cual se reúne la mesa política el viernes 24 de abril en la Casa Rosada. Si bien no se brindó detalles de la hora, se prevé que asistan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.

En paralelo, Adorni pule su estrategia junto a su círculo de asesores integrado por Devitt, el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia; el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y la responsable de la Unidad de Gabinete de Asesores, Aimé “Meme” Vázquez.

Su equipo será quien decida la narrativa para su exposición en Diputados, si debe adoptar un tono confrontativo o moderar la dialéctica. Lo único que si se anticipó es que el jefe de Gabinete buscará evitar dar nuevos detalles de su patrimonio, invocando la causa judicial en curso y la próxima declaración jurada que prevé presentar con fecha límite del 30 de mayo.

Por su parte, desde el entorno de la jefatura manifestaron que no descartan la posibilidad de que Manuel Adorni haga su discurso de apertura y responda las primeras preguntas, pero que se pueda retirar ante una posible suma de descalificaciones de parte de los diputados.

«La Constitución no dice que tenga que quedarse todo el tiempo del mundo«, afirma una fuente libertaria y no sería algo aislado ya que en 2025, el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, tomó esta decisión cuando abandonó el recinto tras un fuerte cruce con la senadora de UxP, Cristina López.

Con información de Infobae