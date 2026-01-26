Prepararán a jóvenes en conocimientos básicos para ingresar al Instituto Vaca Muerta

En Plaza Huincul, realizarán una preparación sobre conceptos técnicos básicos que les permitan estar preparados si desean ingresar al Instituto Vaca Muerta que se espera en abra en marzo próximo. Esta capacitación será para un cupo de 80 aspirantes y es condición tener domicilio en Plaza Huincul para anotarse en esta instancia que busca ofrecer herramientas de conocimiento para las y los jóvenes.

La expectativa que genera la apertura del Instituto Vaca Muerta, dedicado a la formación de mano de obra local que responda a las actuales demandas laborales, movilizó a la comuna huinculense, a través de la subsecretaría de Capacitación. En febrero brindarán una capacitación básica de conocimientos relacionados con la actividad de la industria energética.

La dependencia municipal explicó que hay cupos disponibles para 80 asistentes. Sin embargo, hay determinadas condiciones que son requeridas: contar con el título secundario, y preferentemente con formación técnica, además de tener domicilio en Plaza Huincul. La edad mínima requerida es de 18 años.

Desde la subsecretaría de Capacitación se detalló que, en total, serán diez encuentros que tendrán aspectos teóricos y prácticos y comenzará el lunes 2 de febrero. Se busca brindar un ciclo de formación y preparación de conceptos técnicos y laborales claves.

Las y los interesados se podrán inscribir en la sede de la subsecretaría situada en avenida Del Libertador N° 517 de barrio Central. Tienen que concurrir con las fotocopias legalizadas del Documento Nacional de Identidad y el título secundario.

De qué se trata el Instituto Vaca Muerta

El IVM funcionará en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén. El proyecto está planteado para que se dicten cursos en módulos de tres meses, con perfiles orientados a egresados de escuelas técnicas, trabajadores de la industria que quieran ampliar sus conocimientos y, a quienes no tengan experiencia previa, pero que buscan una salida laboral.

Las proyecciones existentes en la industrial hidrocarburífera, dan cuenta que la producción de petróleo y gas alcancen el triple y el doble que las actuales, para el 2030. En este escenario, el IVM tiene previsto capacitar entre 2 mil y 3 mil personas por año.

En un estudio hecho por la Fundación YPF se obtuvo como resultado que en los próximos 10 años se van a requerir más de 230 ocupaciones y 113 perfiles profesionales distintos en la cuenca neuquina.