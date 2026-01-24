En abril 2026 abrirá sus puertas el Instituto Vaca Muerta en el Polo Tecnológico de Neuquén

La ciudad de Neuquén sumará un nuevo hito educativo y productivo el próximo 16 de abril, cuando abra oficialmente sus puertas el Instituto Vaca Muerta (IVM) en el Polo Científico Tecnológico. El anuncio fue celebrado por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quien destacó la importancia estratégica del proyecto para la formación de mano de obra local y el desarrollo de la economía del conocimiento.

Neuquén inaugurará el Instituto Vaca Muerta

El Instituto Vaca Muerta funcionará en un edificio construido por la Municipalidad de Neuquén, en el marco de una fuerte apuesta de la gestión del intendente Mariano Gaido a la generación de empleo local y al fortalecimiento de un sector clave para el futuro productivo de la región. “Para la ciudad este hecho es muy importante. Hubo todo un trabajo previo entre el sector público y privado para que esto sucediera”, subrayó Pasqualini.

La funcionaria remarcó además la transformación urbana que significó el desarrollo del Polo Científico Tecnológico: “Lo que antiguamente era un basural hoy es un polo de primer nivel, que ya alberga el edificio N, el nuevo Instituto Vaca Muerta, y donde próximamente se construirá un tercer edificio que seguirá ampliando las capacidades del complejo”.

En cuanto a la inversión realizada, Pasqualini recordó que la Municipalidad destinó más de 37 millones de dólares para concretar este proyecto estratégico. De ese total, 27 millones fueron destinados a la infraestructura general del Polo Científico Tecnológico, mientras que otros 10 millones se utilizaron específicamente para la construcción del edificio donde funcionará el IVM.

Otro aspecto destacado es el convenio de uso firmado con la Fundación YPF, que establece el pago de un canon a la Municipalidad. “Esto permite recuperar parte de la significativa inversión realizada y demuestra cómo la inversión pública inicial facilita el desarrollo de iniciativas que generan valor y empleo para los neuquinos y neuquinas”, explicó.

Desde el Municipio celebraron el trabajo conjunto con el sector privado y valoraron el rol central que tendrá el Instituto Vaca Muerta en la formación de recursos humanos. “La relevancia del IVM radica en su capacidad para formar mano de obra local altamente calificada, acorde a las necesidades del desarrollo energético de toda la región”, afirmó Pasqualini.

Según estimaciones recientes sobre el crecimiento de Vaca Muerta, se prevé la incorporación de más de 50 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos años. En ese sentido, la funcionaria destacó que el objetivo es que esas oportunidades sean ocupadas por trabajadores locales capacitados: “Desde la Municipalidad buscamos garantizar que esas vacantes sean para neuquinos y neuquinas formados específicamente en este centro”.

“El Instituto va a cumplir dos roles muy importantes”, explicó Pasqualini. Por un lado, capacitará a personas que aún no forman parte de la industria, preparándolas para su ingreso de acuerdo con las demandas actuales de las operadoras petroleras. Por otro lado, brindará formación continua y actualización a quienes ya trabajan en la actividad, con especial énfasis en seguridad laboral y nuevas tecnologías, aspectos fundamentales para el desarrollo de la industria hidrocarburífera.

“Hay un cambio tecnológico muy importante, periódico y permanente, por lo que la capacitación debe ir en ese sentido”, concluyó la funcionaria, quien aseguró que el Instituto Vaca Muerta será un proyecto transformador para Neuquén y para toda la Patagonia.