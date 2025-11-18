Presuntas coimas en ANDIS: renunció una funcionaría de Economía luego de que la justicia encontrara 700.000 dólares en su casa

Ornella Calvete, quien se desempeñaba como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio, presentó su renuncia. La decisión se produjo luego de que un allanamiento judicial en su domicilio revelara el hallazgo de aproximadamente 700.000 dólares en efectivo. Este operativo se inscribe en la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), generando un fuerte impacto institucional.

La cartera económica, a cargo del ministro Luis Caputo, aceptó la dimisión de Calvete. Desde el ministerio se consideró «insostenible» su permanencia en el puesto ante el avance de la causa judicial. A pesar de estos movimientos, las autoridades aseguraron que el área que conducía la exfuncionaria mantiene su funcionamiento sin interrupciones, aunque no trascendieron nombres para su eventual reemplazo.

El allanamiento en la vivienda de Calvete se concretó el pasado 9 de octubre de 2025, como parte de una serie de procedimientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal. Durante el registro, además de la importante suma de dinero en diversas monedas extranjeras, se incautaron documentos y dispositivos electrónicos. Todo el material fue incorporado al expediente judicial de la causa ANDIS.

El vínculo familiar bajo la lupa judicial

La investigación judicial se ha extendido al entorno familiar de la exfuncionaria, según indicaron fuentes de la causa. Miguel Ángel Calvete, padre de Ornella, fue citado a prestar declaración indagatoria en Comodoro Py. Documentos analizados por los investigadores revelaron intercambios de mensajes entre padre e hija, evidenciando preocupación por el dinero y sugiriendo posibles respuestas ante las preguntas judiciales.

En una de las comunicaciones, fechada el 12 de septiembre de 2025, la entonces funcionaria alertó a su padre sobre la presencia policial. Posteriormente, Miguel Ángel Calvete habría recomendado explicaciones para el dinero incautado, como que «me lo prestó alguien». Estos diálogos también aluden a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de «cash blanco», indicios que la fiscalía analiza en relación con posibles maniobras irregulares vinculadas a contratos con proveedores públicos.

La causa por las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma capítulos y se mantiene con secreto parcial. La Justicia continúa analizando conversaciones, documentos y registros bancarios obtenidos en los diversos allanamientos realizados. Hasta el momento, no se han comunicado nuevas imputaciones o medidas restrictivas adicionales para otros involucrados, manteniendo el foco en la pesquisa contra exfuncionarios y empresarios.