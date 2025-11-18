Presuntas coimas en ANDIS: investigan si Diego Spagnuolo financió una remodelación millonaria en su casa privada

La causa que investiga presuntas coimas en Discapacidad, suma un nuevo capítulo que complicaría cada vez más al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo. La Justicia realizó una revisión de sus cuentas y hay números que no coinciden con los ingresos que debía tener el exfuncionario, ahora investigan si realizó una remodelación millonaria de su casa con dinero irregular.

La Justicia está detrás de las cuentas de Spagnuolo y por ahora, los números no cierran. Según lo revelado por el sitio Infobae, en la causa hay una posible primera pista sobre lo que habría hecho el exfuncionario con el dinero irregular que presuntamente ganó y apuntan a una remodelación millonaria en su casa que se ubica en un barrio privado de Pilar.

El dato clave: Diego Spagnuolo habría financiado una remodelación millonaria con dinero irregular

Spagnuolo ocupaba un cargo donde no cobraba más de $3.000.000, incluso el mismo lo confiesa en uno de los audios que se filtraron. Mucho antes de su llegada al Gabinete del Gobierno de Javier Milei, el exfuncionario se compró una propiedad en Altos de Campo Grande en Pilar y durante su rol en ANDIS, hizo varias remodelaciones.

Según confirma la sospecha del fiscal de la causa, Franco Picardi, los «lujos» coinciden temporalmente con el periodo en el que el exdirector de Discapacidad habría cobrado coimas.

El dato clave que le permitió llegar a esto fue el registro de las entradas y salidas al barrio privado de personal dedicado a la construcción entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, periodo en el que el exfuncionario hizo «una reforma sustancial y onerosa de su vivienda».

La Justicia resalta que la obra, lejos de implicarle un gasto, no redujo su patrimonio y esto quedó reflejado en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción en 2023 y 2024. No obstante, también se supo que Spagnuolo tenía dinero oculto.

Durante la investigación, las autoridades encontraron una caja de seguridad a su nombre en una sucursal del Banco BBVA encontraron 82.000 dólares y 2.950 euros no declarados. Además hay más indicios que muestran que el extitular de ANDIS llevaba una vida de gastos que estaban por encima de su salario.

Entre enero y abril de este año el resumen de su tarjeta de crédito nunca fue menor a $4.000.000, mientras que entre agosto de 2023 y junio de 2025 tuvo un promedio de gasto mayor a los $2.000.000, siempre de acuerdo a lo detectado por la Fiscalía.

Con información de Infobae