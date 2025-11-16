Un socio de «Fred» Machado estaría vinculado a la causa por las presuntas coimas en Andis: qué dice la Justicia

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha desentrañado un intrincado entramado de gestión irregular de fondos públicos y un sistema paralelo de desvío de dinero. En este esquema, el fiscal Franco Picardi puso el foco en Sergio Daniel Mastropietro, un empresario de la aviación con vínculos comerciales con Fred Machado, un financista que será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico.

Según el dictamen fiscal, Mastropietro habría jugado un papel clave en el «movimiento, administración y posible legitimación de las sumas» obtenidas por el grupo liderado por Miguel Ángel Calvete. Calvete es señalado como un operador paraestatal con lazos con funcionarios, incluido el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien era cercano a José Luis Espert.

La evidencia más contundente sobre la participación financiera de Mastropietro surgió de su relación con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada bajo el mando de Luis Grande. La pesquisa reveló que el 10 de septiembre de 2025, Calvete envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias millonarias hacia la cuenta de esta firma, sumas que totalizaban cientos de millones de pesos.

Las transferencias millonarias y el presunto lavado

Las capturas de pantalla bancarias, publicadas por la periodista Camila Dolabjian, constatan estos movimientos de fondos provenientes de droguerías favorecidas por las adjudicaciones de la ANDIS. Entre ellas se encuentran Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L., con importes significativos como $34.560.000,00 y $60.500.000,00.

Luego de recibir estos movimientos, Mastropietro habría enviado facturas emitidas por Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos. El concepto uniforme era «compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa», una descripción que la fiscalía considera funcional para disimular el origen y destino del dinero, encajando en un patrón compatible con «posibles maniobras de lavado de activos».

El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, visitó a Mastropietro en dos ocasiones en su domicilio privado en Altos de Campo Grande durante 2025. Ambas visitas coincidieron con ingresos casi simultáneos de Miguel Ángel Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, quien administraba los fondos en efectivo.

Según la fiscalía, Mastropietro, en el núcleo de confianza de Calvete, consolidó el circuito económico que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.

La trama societaria se reforzó en 2018, cuando Mastropietro creó la firma MEGASTATICA S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, quien era funcionaria de la ANDIS. La sede social de esa empresa coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., otra sociedad vinculada directamente a Miguel Ángel Calvete.

El origen del dinero que llegó a manos de Mastropietro fue rastreado hasta las maniobras perpetradas en la ANDIS a través de la compra de medicamentos e insumos de alto costo. Estas operaciones se realizaban mediante licitaciones direccionadas y con sobreprecios, donde un conjunto reducido de droguerías concentraba la mayoría de las adjudicaciones por montos que superaban los 30.000 millones de pesos.

