Presuntas coimas en Discapacidad: fin al secreto de sumario en la causa que investiga los audios de Diego Spagnuolo

Se anunció un cambio en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La Justicia ordenó que se levante el secreto de sumario permitiendo así que los abogados y acusados puedan acceder a las pruebas, declaraciones, peritajes y otras medidas en torno a la investigación. La causa involucra a varias figuras cercanas al Gobierno de Javier Milei.

Este paso procesal abre la puerta a la revelación de detalles de un caso que compromete a figuras del entorno presidencial, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. El expediente los vincula a un presunto esquema de comisiones ilegales, derivadas de la adquisición de medicamentos a la droguería Suizo Argentina.

La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello. Entre los elementos más importantes se encuentras los audios que se le atribuyen a Diego Spagnuolo, extitular de Andis. La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Mauricio Federico en Carnaval Stream, aceleró el curso de la causa.

Las medidas que determinó la Justicia para investigar las presuntas coimas en Discapacidad

El fiscal ordenó transcribir los audios. Tanto las defensas como la Fundación Poder Ciudadano pidieron peritajes para verificar la autenticidad de las voces y detectar posibles ediciones. En paralelo, la defensa de la droguería solicitó que los archivos sean anulados como prueba.

El abogado de la empresa, Martín Magram, argumentó que las operaciones de compra de medicamentos ya habían sido investigadas en una causa anterior, la cual fue archivada porque no se encontró evidencia de ningún delito. Para sustentar su posición, invocó el principio de ne bis in idem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos.

Además, se dispuso el acceso al contenido de las cajas de seguridad, una medida que afectó directamente a Spagnuolo y a Daniel María Garbellini, el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. El objetivo fue evitar que se eliminaran documentos que podrían ser pruebas en un proceso judicial.

En los allanamientos, los investigadores hallaron sumas millonarias, y también se incorporaron al expediente los registros de ingresos y egresos de los countries Isla de Nordelta (donde viven los hermanos Kovalivker), Altos de Campo Grande en Pilar (residencia de Spagnuolo) y El Paso Country Club (donde vive Garbellini).