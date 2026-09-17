Juana Repetto habló de su salud tras ser diagnosticada con HPV: por qué debió hacerse nuevos estudios

Juana Repetto habló con sus seguidores sobre un tema de salud que la acompaña desde hace tiempo: una lesión por HPV en el útero por la que debe realizarse controles ginecológicos con mayor frecuencia. Aprovechando su llegada en las redes, decidió concientizar sobre la importancia de los chequeos periódicos.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer explicó que su historial médico la obliga a hacerse el Papanicolaou (PAP) dos veces al año. “Yo me tengo que hacer doble chequeo anual del PAP por mi historial de que yo tuve una cirugía por una lesión por HPV en el útero”, contó.

Después de la intervención, los resultados de los controles fueron positivos. “Siempre me vino dando perfecto después de la cirugía, pero cuando yo estaba embarazada, como tenía el cuello del útero corto, la ginecóloga me dijo que apenas lo tenga, vuelva y que me quede tranca”, relató.

Tras el nacimiento de su último hijo, cumplió con la indicación médica y se realizó tanto el control ginecológico como el mamario. “Apenas parí, fui y me hice el control y me tocaba el control mamario. El PAP salió perfecto y la doctora me hizo el control palpando y me dijo que no había nada que le preocupe”, detalló.

En los últimos días, comenzó a sentir molestias en las mamas y decidió consultar nuevamente, aunque sospechó que podrían estar relacionadas con la lactancia. “Hace unos días que siento unas puntadas, que es obvio que las siento porque me empecé a sacar leche y estoy con la producción enquilombada, pero prefiero consultar de más y no de menos”, explicó.

Por precaución, decidió que se hará un estudio y transmitió el mismo mensaje a sus seguidoras: “Me quiero hacer la eco mamaria correspondiente y, por más que estés dando la teta, muchas veces, si hay algo para preocuparse, la ecografía te salva, aunque no vaya a ser la mejor ecografía del mundo”.

La actriz, que recientemente volvió a trabajar en teatro, aclaró que no necesariamente asocia las molestias a un problema de salud y remarcó que pueden deberse a otras causas. “Lo más probable es que a mí me duela porque me saco leche, pero no importa, chequeen. No perdés un minuto, andá”, concluyó.